Jolly és Szuperák Barbi: „Kétlaki életet is élnénk!”

Visszajáró vendégként látogatn el Jolly és Szuperák Barbi szinte minden évben a tengerentúlra. Nyáron a rengeteg fellépés és a szezon miatt nincs lehetőségük elutazni, ezért ilyenkor, általában Jolly születésnapja környékén pótolják be, immáron öt éve.

Még 2020-ban voltunk először, és azonnal elvarázsolt minket a nagysága. Szeretjük felfedezni a világot, viszont amikor először mentünk ki, akkor jöttünk rá, hogy két hét alatt szinte semmire sincs időnk. Ezért mindig, amikor visszamegyünk, mást fedezünk fel, sőt a terveink között szerepel bejárni egész Amerikát!

– kezdte Jolly a hot! magazinnak.

Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtak eddig, akármikor is jártak kint, térségtől függetlenül.

"Az ott élő emberek kedvessége és pozitivitása fogott meg igazán bennünket. Az, hogy nem egymással foglalkoznak, hanem saját magukkal, és nem az az elsődleges számukra, hogy bántsák a másikat, nagyon becsülendő. Kint mindenki jókedvű, még a legutolsó kisboltban is. Mindig van egymáshoz egy jó szavuk: bárhova mentünk, mindenhol hallottuk, hogy dicsérik a másikat, legyen az egy finom illat vagy egy táska. Nagyon gondolkoztunk, hogy ha az anyagi helyzetünk engedi, akkor veszünk kint egy vityillót a nyugdíjas­éve­ink­re. De még kétlaki életet is élnénk!" – tette hozzá az énekesnő.

Jolly és Szuperák Barbi kapcsolata tele van meglepetéssel

Az USA-ban még egyetlen államon belül is hosszú órákat kell autózniuk, hogy egyes nevezetességeket megnézhessenek. Emiatt nem is igazán pihentek, de erre már jó előre kitaláltak egy tervet.

"A drágámat megleptem a születésnapjára októberben egy dominikai úttal. Olyannyira jól éreztük magunkat, hogy amikor a két ünnep között elmentünk Amerikába, utána ismét meglátogattuk a térséget, és így kipihentük az amerikai utat. Téli gyerekként szeretem a havat, emiatt picit fájó volt, hogy pont akkor esett le a hó, amikor kint voltunk, de most, az interjúnk reggelén annyi hó esett, hogy teljesen kárpótolt. A tengerentúlon a két ünnep között voltunk, de még New Yorkban pont elkaptuk a feldíszített várost, ami lélegzetelállító volt. De egyszer még Disneylandet is megjártuk néhány éve: a drágámtól azt kaptam születésnapomra, hogy meglátogattuk Orlandót és azon belül is a varázslatos mesevilágot. Amíg élek, nem felejtem el az ott történteket" – mesélte Barbi.