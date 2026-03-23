Jolly párja drasztikus szabályt vezetett be otthonukban

Jolly és menyasszonya Szuperák Barbara idén egészen Ausztriáig mentek azért, hogy megtalálják a legtökéletesebb húsvéti dekorációt. A fiatal háziasszony szeretné minél különlegesebbé tenni ezt az ünnepet, ugyanis most ő és párja fogják vendégül látni az egész családot.
Az örök optimista énekesnő nagyon fontosnak tartja az ünnepeket, ezért igyekszik megadni a módját a vendégvárásnak.
Nekem az ünnepek szentek és sérthetetlenek. A családnak ilyenkor szinte kötelező együtt lennie. Nagyon fontos, hogy előre ráhangolódjunk az ünnepre, ezért én már jó előre feldíszítem az otthonunkat. Nálunk húsvéti tojásból és nyuszikból nincs hiány!
– újságolta mosolyogva Jolly párja a Borsnak.
Jolly is lelkesen kiveszi a részét az előkészületekből, legalábbis, ami a dekorációt illeti. A sztárpár egészen Ausztriáig ment, hogy beszerezzék a legtökéletesebb és leglátványosabb húsvéti dekorációt, aminél a színválasztás is nagyon fontos szempont volt: „Jolly, a szerelmem tudja, hogy nekem a rózsaszín a mindenem, de idén már visszafogtam magam. Most már csak a díszek 60 százaléka rózsaszín, a többi dekoráció mindenféle színben pompázik” – mondta nevetve a fiatal énekesnő.
Jolly és Szuperák Barbi családjában fontosak a hagyományok.
A bohókás dolgok mellett az énekesnő fontosnak tartja, hogy a gyerekkorában látott családi hagyományokat is tovább vigye a saját életében is.
Mi minden húsvétkor járunk pászkát, azaz kalácsot szentelni. Ilyenkor egy kosárba beletesszük a pászkát, a kolbászt, a sárga túrót és mindenféle finomságot. Ezt megfogjuk, elvisszük a templomba és a szentmise után megszenteltetjük. Nekem ezek fontos hagyományok, amit a gyerekkoromból hozok
– fejtette ki Jolly énekes szerelme.
Náluk fontos része az ünnepnek a közös sütés-főzés. Ilyenkor több generáció együtt serénykedik a konyhában. „A nagymamám, édesanyám, a család minden tagja és persze én, közösen készítjük a húsvéti menüt. Nagyon fontosak ezek a közös pillanatok” – mesélte a mindig mosolygós énekes.
Amikor a közösen töltött pillanatokról mesélt Szuperák Barbi elárulta, hogy nála bizony szigorú szabályok vannak az ünnepi asztalnál.
Ilyenkor tilos a telefonozás. Manapság már társaságban is mindenki egyfolytában a telefonját nyomkodja. Ez nálunk is így volt, ezért én úgy döntöttem, hogy összegyűjtöm a mobilokat és csak egymásra figyelünk. Ezt mindenki elfogadta, igaz nem is hagytam esélyt az ellenkezésre
– jelentette ki nevetve a fiatal háziasszony.
Jolly és szerelme a finom falatok mellett különböző játékokkal szórakoztatják majd a vendégsereget. Barbi azt is elárulta, hogy minden vendégnek kedveskedni akar egy kis üdvözlő ajándékkal is.
