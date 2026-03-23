Jolly párja drasztikus szabályt vezetett be otthonukban

Jolly és menyasszonya Szuperák Barbara idén egészen Ausztriáig mentek azért, hogy megtalálják a legtökéletesebb húsvéti dekorációt. A fiatal háziasszony szeretné minél különlegesebbé tenni ezt az ünnepet, ugyanis most ő és párja fogják vendégül látni az egész családot.

Jolly párja Szuperák Barbara imádja az ünnepeket

Jolly és Szuperák Barbara immár hat éve alkotnak egy párt, tavaly pedig már az eljegyzésük is megvolt

Húsvétkor egy teletömött kosárral mennek a szentmisére és megszenteltetik a pappal az étkeket

Jolly szerelme megtiltotta a családnak a mobiltelefon használatát, hogy ezzel is megtisztelje az ünnepet

Az örök optimista énekesnő nagyon fontosnak tartja az ünnepeket, ezért igyekszik megadni a módját a vendégvárásnak.

Nekem az ünnepek szentek és sérthetetlenek. A családnak ilyenkor szinte kötelező együtt lennie. Nagyon fontos, hogy előre ráhangolódjunk az ünnepre, ezért én már jó előre feldíszítem az otthonunkat. Nálunk húsvéti tojásból és nyuszikból nincs hiány!

– újságolta mosolyogva Jolly párja a Borsnak.

Jolly is lelkesen kiveszi a részét az előkészületekből, legalábbis, ami a dekorációt illeti. A sztárpár egészen Ausztriáig ment, hogy beszerezzék a legtökéletesebb és leglátványosabb húsvéti dekorációt, aminél a színválasztás is nagyon fontos szempont volt: „Jolly, a szerelmem tudja, hogy nekem a rózsaszín a mindenem, de idén már visszafogtam magam. Most már csak a díszek 60 százaléka rózsaszín, a többi dekoráció mindenféle színben pompázik” – mondta nevetve a fiatal énekesnő.

Jolly és Szuperák Barbi családjában fontosak a hagyományok.

A bohókás dolgok mellett az énekesnő fontosnak tartja, hogy a gyerekkorában látott családi hagyományokat is tovább vigye a saját életében is.

Mi minden húsvétkor járunk pászkát, azaz kalácsot szentelni. Ilyenkor egy kosárba beletesszük a pászkát, a kolbászt, a sárga túrót és mindenféle finomságot. Ezt megfogjuk, elvisszük a templomba és a szentmise után megszenteltetjük. Nekem ezek fontos hagyományok, amit a gyerekkoromból hozok

– fejtette ki Jolly énekes szerelme.

Az Ázsia Expressz sztárjai megadják a módját az ünneplésnek

Finom falatokban nem lesz hiány!

Náluk fontos része az ünnepnek a közös sütés-főzés. Ilyenkor több generáció együtt serénykedik a konyhában. „A nagymamám, édesanyám, a család minden tagja és persze én, közösen készítjük a húsvéti menüt. Nagyon fontosak ezek a közös pillanatok” – mesélte a mindig mosolygós énekes.