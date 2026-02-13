Szent a béke? Együtt látták Hódi Pamelát és Tóth Bencét

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 06:40 / FRISSÍTÉS: 2026. február 13. 06:41
A házaspárról számtalan pletyka keringett az elmúlt hónapokban. A legfrissebb hírek szerint Hódi Pamela és Tóth Bence között ismét teljes a harmónia.
Ahogy arról már lapunk többször is beszámolt, számtalan aggasztó pletyka látott napvilágot Hódi Pamela és férje, Tóth Bence kapcsolatáról. A sztáranyuka annak idején Berki Krisztián párjaként vált híressé, tőle született idősebbik lánya, Nati. Az egykori labdarúgóval 2018-ban ismerkedtek össze, majd 2021-ben megszületett közös kislányuk, Evolet Olívia. Az elmúlt hónapokban azonban a rajongók több olyan jelre is felfigyeltek, amikből arra következtettek, Pameláék házassága válságban van, egyes szóbeszédek szerint pedig már külön is költöztek.

Kibékült Hódi Pamela és Tóth Bence?  / Fotó: TV2 / hot magazin

Szent a béke Hódi Pamela és Tóth Bence között?

A házaspár ezzel kapcsolatban sosem kívánt nyilatkozni, így sokáig csak találgatni lehetett, mi történik köztük tulajdonképpen: az viszont, hogy Pamela már nem viselte a jegygyűrűjét, illetve, hogy a közösségi oldaláról is eltünedeztek a családi fotók, nem sok jót lehetett kiolvasni.

Nemrég azonban ismét együtt látták a pár tagjait, méghozzá nem is akárhol: a Story szúrta ki azt a Reddit-posztot, amelyen egy közös fotón látható Pamela és Bence, a Hit Gyülekezetében, ahol a Házas+ elnevezésű rendezvény aktuális előadását hallgatták, az egykori focista pedig épp a felesége fülébe súg valamit. A jelek szerint tehát a párnak sikerült megmentenie a házasságukat.

