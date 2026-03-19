"Még a fogkefém is eltűnt" – kitálalt a TV2 megcsalt sztárja

Nap mint nap olvashatjuk Gaál Zoltán, a Házasság első látásra sármos sztárjának küzdelmeit és párkapcsolati mélyrepüléseit. Szinte még el sem ült a por a drogtesztes botrány körül, amely alapjaiban rázta meg a közvéleményt, máris újabb csontvázak hullanak ki a szekrényből. Úgy tűnik, Zoli élete egy véget nem érő érzelmi hullámvasút, ahol a bizalom a legértékesebb valuta, ám a legutóbbi események szerint ez a befektetés végzetes csődöt mondott. Vélhetően az az ember szúrhatta hátba, akire a legkevésbé számított...

A Házasság első látásra sztárja döbbenetes titkot tárt fel (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra sztárját felszarvazták: fájdalmas felismerést tett

A hazai bulvárvilág legújabb botránya az érintett elmondása alapján nem csupán egy szakításról szól, hanem egy olyan szisztematikus árulásról, amelyben a legjobb barát és a szerelmes társ egyszerre húzták ki a talajt a gyanútlan férfi alól. A történet szálai egy wellness-hétvége furcsa lemondásával kezdődtek, de Zoli elmondása alapján egy váratlan szerelmi háromszögben végződtek, ahol a hazugságok mögött egy sötét, közös titok lappangott. Miközben a fogdoki a beteg gyerek körül segédkezett, a háttérben már javában zajlott a titkos szövetségek megkötése, ha hihetünk a HEL sztárjának szavaiban.

A döbbenetes részletekről maga az érintett rántotta le a leplet, rávilágítva arra, hogyan vált gyanússá a barátja, a Házasság első látásra sztárja Szilágyi Dani és párja, Székely Renáta viszonya:

Amikor Reni látványosan kommentelte Dani válásáról szóló posztját, és teljes támogatásáról biztosította – már akkor felmerült bennem a kérdés: vajon ez tényleg csak együttérzés? Amikor ezt normálisan megkérdeztem Danitól, nem megnyugtatás jött, hanem támadás. Határozott tagadás, idegesség, és a kijelentés: ő ebből ki akar maradni. Csakhogy a történet itt kezd furcsává válni. Amikor Renit kérdeztem, ő is támadásba lendült – majd elejtett egy kulcsmondatot: Dani beszélt neki rólam. Tehát mégis volt kapcsolat?”

– tette fel a költői kérdést Zoli, akinek a gyanúja akkor vált bizonyossággá, amikor a hétvégi wellness-programot egy hirtelen jött betegségre hivatkozva mondták le.