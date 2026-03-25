Kenderesi Tamás megszólalt az első bukás után: „Az Exatlonban van a helyem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 12:15
Elstartolt az TV2 Dominikán zajló sport-realityjének új évada, amiben Kenderesi Tamás is versenyez. Az Exatlon Hungary 2026-os évadának első adása azonban nem teljesen úgy sikerült, ahogy azt tervezte, amivel kapcsolatban a Borsnak szólalt meg.
Az Exatlon Hungary 5. évada négy év kihagyás után tért vissza hétfő este, és a hangulat már az első adásban a tetőfokára hágott. A hét kezdéseként a lakhatásért a bázisjátékon csaptak össze, aminek tétje nem kevesebb, minthogy a luxus villa kényelmét évezhetik majd a következő egy hétben, vagy a nomád körülményekkel kell megküzdeniük. A fényűző bázist végül a Bajnokok szerezték meg, bár a fölényük korántsem volt akkora, mint az elsőre tűnt. Ebben Kenderesi Tamásnak is volt némi szerepe, aki most a Borsnak mesélt a történtekről.

Kenderesi Tamás a Bajnokok csapatában versenyez az Exatlon 2026-os szezonjában.
Kenderesi Tamás is versenybe szállt az Exatlon 2026-os évadában, az úszó olimpikon a Bajnokok csapatát erősíti (Fotó: TV2 Sajtószoba)

Az Exatlon Hungary Kenderesi Tamás számára egy olyan lehetőség, amivel nem csak a nézőknek szeretne bizonyítani, ennek ellenére azonban teljesen nyugodtan érkezett a Dominikai Köztársaságba.

A versenynap előtt nem éreztem akkora nyomást, ahogy felszálltam a repülőre, azokkal a gondolatokkal, felszabadultan álltam az első pályához, igyekeztem mindent kizárni. Szerencsére nem nyomasztott semmi 

– kezdte Tomi.

„Az első futamomat ugyan nem sikerült hoznom, de a második körben már ismertem annyira a pályát, hogy tudtam, mire figyeljek” – folytatta.

Exatlon Hungary 2026.03.06 Kenderesi Tamás
Az Exatlon Kenderesi Tamás számára eddig nem éppen úgy alakult, ahogy várta, de szeretne bizonyítani a magának, a Kihívóknak és a kételkedőknek is (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Kenderesi Tamásnak van helye az Exatlon Hungary versenyzői között

Bár az első futama Koplányi Gábor ellen nem éppen úgy sikerült, mint ahogy tervezte, de az olimpiai bronzérmes úszó végül a második körben szépített az eredményén, amivel szerinte még nagyobbat is villantott.

„Amikor először nyertem, akkor óriási volt a hangulat, mert azt gondolom, hogy egy nagyobb skalpot sikerült begyűjtenem azzal, hogy Roli ellen sikerült nyernem. Szerintem kevesen gondolták, hogy őt meg tudom fogni, és az, hogy a csapattársaim mennyire örültek, meg mennyire szurkoltunk egymásnak, az nekem nagyon sok erőt adott és nagyon jó emlék” – mondta a Horváth Roland ellen folytatott küzdelméről, amivel bizonyította, igenis van helye a Bajnokok között.

Saját magamnak szeretnék a legjobban bizonyítani, azt szeretném érezni, hogy az Exatlonban van a helyem és versenyképes szereplője lehetek a műsornak. De az is igaz, hogy az embereknek is szeretném megmutatni egy kicsit jobban, hogy ki is vagyok

 – vallotta még be.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
