Kenderesi Tamás megszólalt az első bukás után: „Az Exatlonban van a helyem”

Az Exatlon Hungary 5. évada négy év kihagyás után tért vissza hétfő este, és a hangulat már az első adásban a tetőfokára hágott. A hét kezdéseként a lakhatásért a bázisjátékon csaptak össze, aminek tétje nem kevesebb, minthogy a luxus villa kényelmét évezhetik majd a következő egy hétben, vagy a nomád körülményekkel kell megküzdeniük. A fényűző bázist végül a Bajnokok szerezték meg, bár a fölényük korántsem volt akkora, mint az elsőre tűnt. Ebben Kenderesi Tamásnak is volt némi szerepe, aki most a Borsnak mesélt a történtekről.

Kenderesi Tamás is versenybe szállt az Exatlon 2026-os évadában, az úszó olimpikon a Bajnokok csapatát erősíti (Fotó: TV2 Sajtószoba)

Az Exatlon Hungary Kenderesi Tamás számára egy olyan lehetőség, amivel nem csak a nézőknek szeretne bizonyítani, ennek ellenére azonban teljesen nyugodtan érkezett a Dominikai Köztársaságba.

A versenynap előtt nem éreztem akkora nyomást, ahogy felszálltam a repülőre, azokkal a gondolatokkal, felszabadultan álltam az első pályához, igyekeztem mindent kizárni. Szerencsére nem nyomasztott semmi

– kezdte Tomi.

„Az első futamomat ugyan nem sikerült hoznom, de a második körben már ismertem annyira a pályát, hogy tudtam, mire figyeljek” – folytatta.

Az Exatlon Kenderesi Tamás számára eddig nem éppen úgy alakult, ahogy várta, de szeretne bizonyítani a magának, a Kihívóknak és a kételkedőknek is (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Kenderesi Tamásnak van helye az Exatlon Hungary versenyzői között

Bár az első futama Koplányi Gábor ellen nem éppen úgy sikerült, mint ahogy tervezte, de az olimpiai bronzérmes úszó végül a második körben szépített az eredményén, amivel szerinte még nagyobbat is villantott.

„Amikor először nyertem, akkor óriási volt a hangulat, mert azt gondolom, hogy egy nagyobb skalpot sikerült begyűjtenem azzal, hogy Roli ellen sikerült nyernem. Szerintem kevesen gondolták, hogy őt meg tudom fogni, és az, hogy a csapattársaim mennyire örültek, meg mennyire szurkoltunk egymásnak, az nekem nagyon sok erőt adott és nagyon jó emlék” – mondta a Horváth Roland ellen folytatott küzdelméről, amivel bizonyította, igenis van helye a Bajnokok között.

Saját magamnak szeretnék a legjobban bizonyítani, azt szeretném érezni, hogy az Exatlonban van a helyem és versenyképes szereplője lehetek a műsornak. De az is igaz, hogy az embereknek is szeretném megmutatni egy kicsit jobban, hogy ki is vagyok

– vallotta még be.