Ismét nyertek a kihívók az Exatlonban! Teljes létszámmal folytathatják!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 15:55
A tegnap esti adás nagy izgalmakat hozott, mivel az utolsó pillanatig kiélezett volt a helyzet a két csapat között. Az Exatlon Hungary első hetén biztos, hogy bajnok hölgytől kell majd búcsúznunk.
Nagy volt a tét a tegnapi napon az Exatlonban, mivel most dőlt el, hogy melyik csapatból fog érkezni a párbaj második tagja. Jakabos Zsuzsanna már mindenképp pályára lép a párbajban, mivel neki volt a legrosszabb statisztikája a bajnok lányok közül. Mindkét csapat érezte a súlyát a tegnapi adásnak, ami az eredményen is meglátszott. A kihívók szoros küzdelemben tudtak győzedelmeskedni, amivel eldőlt, hogy egy piros csapattagtól vesznek majd búcsút a játékosok.

Exatlon Hungary 2026.03.06 Csóri Dorka
Csóri Dorka, az Exatlon kihívója elárulta, hogy mi miatt sikerült ennyire jól az elmúlt két napjuk (Fotó: Tumbász Hédi)

Az Exatlon Hungary kihívói nagy győzelmet arattak

Csóri Dorka nagyszerűen teljesített a tegnapi napon, kifejezetten az ügyességi játékban, ami sorsfordító volt csapatának. A pilates edző nagy reményekkel készül a mai napra.

Nagyon sok erőt adott nekem is személy szerint és a csapatomnak is, hogy meg tudtuk nyerni mind a két végjátékot, hiszen így megmenekültünk. Így a medáljáték igazi örömjáték lesz, ahol mindenki küzdhet magáért

— mondta Csóri Dorka.

Az elmúlt két nap megmutatta a kihívók csapata, hogy tényleg hihetetlen az az összhang, ami ilyen kevés idő alatt kialakult közöttük. Dorka elmondása szerint ez lehet a titka csapatuknak a bajnokokkal szemben. „Azt gondolom, hogy erősségünk lehet a piros lányokkal szemben, hogy nagyon összetartóak vagyunk és nagyon kialakult már hamar egy szoros kapcsolat, így nagyon jól működünk együtt. Szerintem, ha a stratégiát is sikerül jól kidolgoznunk egymás között, akkor legyőzhetetlenek leszünk– jelentette ki a kihívó versenyző.

Komsa Niki már a következő lépcsőfokot nézi és reméli, hogy jövő héten nekik is sikerül megvédeni a fiúkat (Fotó: TV2)

Komsa Niki nem foglalkozik a múlttal

Sokszor mondják a versenyzők, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni. A kézilabda edző azonban nem is szeret vele sokáig foglalkozni, mivel sokkal inkább a következő futásra koncentrál.

A győzelem nem igazán ad könnyebbséget a további versenynapokra, hiszen utána a fiúk bent maradása a tét, és ugyanúgy küzdenünk kell értük

— szögezte le Komsa Niki.

A kézilabda edző is kiemelte, hogy az összhang a legfontosabb a csapatban, mivel hamar megtalálták egymás között a közös hangot. Niki azonban azt is kiemelte, hogy egyénileg nem tud erősséget mondani, amiben a kék csapat lányai jobbak lennének. Úgy tűnik, hogy a kihívó hölgyeket tényleg a szív viszi előre, amivel sikerült mindkét végjátékot megnyerniük, a varázslatos Dominikán.

Ma 20 órától pedig érkezik a párbaj, amiben fény derül az Exatlon 2026-os évadjának első kiesőjére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
