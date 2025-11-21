Kiderült a titok: nem csak az esküvőre koccinthatnak Emilióék

Óriási örömhírről számolt be Emilio családja, hiszen az énekes nevelt lánya, a Jellinek Tina első házasságából született kis Tina végre kimondta a boldogító igent. A fiatal lány már 6 éve jegyben járt szerelmével, Norbival mire sor került a lélegzetelállító esküvőre. Sőt, mint a Bors megtudta nem véletlenül választották Emilio lánya esküvői dátumának éppen a november 21-et, ugyanis ma nem ez az egyetlen okuk a koccintásra.

Tina és Emilio lánya esküvője volt ma, de nem csak emiatt van ok az ünneplésre, dupla születésnapot is ülnek (Fotó: Bors)

Emilio lánya esküvői dátuma nagyon különleges

Bangó Margit dédunokája, Gáspár Tina férjhez ment, aminek természetesen a család méltóképpen meg is adja a módját. Különösen, hogy nem csak esküvőt, hanem születésnapot is ülnek, ráadásul duplán. Jellinek Tina gyerekei ugyanis egy napon születtek, így mindketten éppen ma, november 21-én ünnepelnek. Míg a menyasszony a 24., a húga Vivien a 14. életévét töltötte most be, így biztosan koccintanak majd az egészségükre, a polgári szertartás után.

„Tinikémnek is ma van a születésnapja, meg Vivikémnek is. Pont kerek 10 év van közöttük, és egy napon születtek, szóval Istennek egy hatalmas ajándéka, hogy ez a november 21. pont egy esküvő és két születésnap, úgyhogy áldott ember vagyok” – árulta el Emilio csak a Borsnak.

Természetesen lesz születésnapi ajándék is, de én már tegnap odaadtam. Szóval megkapták az ajándékot egyszerre, és ma már ki is használják, mert egy-egy vadonatúj telefont kaptak, hogy tudjanak fotózkodni meg minden, úgyhogy nagyon boldogok, a lányom már telefonnal aludt

– mesélte az örömapa.

A menyasszony nem csak a boldogító igent mondta ki, de épp ma ünnepli a 24. születésnapját is (Fotó: Bors)

Emilio gyerekei semmiben nem szenvednek hiányt

Az apuka azt is elárulta, hogy a lányok, ahogy az esküvőn is látszik, mindenből a legjobbat kapják, hiszen mivel ő pontosan tudja, milyen a nélkülözés, bármit megtenne, hogy a Tina és Vivi ezt sose tapasztalja meg.

„Az éltünk az úgy hozta, hogy én nagyon szegény családból származtam, éheztem, és tudtam milyen nem enni, nélkülözni. És én megígértem, hogy ha egyszer családom lesz, akkor mindent megadok nekik, és ez sikerült is. Úgyhogy nálunk tényleg az van, hogy minden nap mintha karácsony lenne” – vallotta be lapunknak az énekes.