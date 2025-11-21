Kiderült a titok: nem csak az esküvőre koccinthatnak Emilióék

Óriási örömhírről számolt be Emilio családja, hiszen az énekes nevelt lánya, a Jellinek Tina első házasságából született kis Tina végre kimondta a boldogító igent. A fiatal lány már 6 éve jegyben járt szerelmével, Norbival mire sor került a lélegzetelállító esküvőre. Sőt, mint a Bors megtudta nem véletlenül választották Emilio lánya esküvői dátumának éppen a november 21-et, ugyanis ma nem ez az egyetlen okuk a koccintásra.
Bangó Margit dédunokája, Gáspár Tina férjhez ment, aminek természetesen a család méltóképpen meg is adja a módját. Különösen, hogy nem csak esküvőt, hanem születésnapot is ülnek, ráadásul duplán. Jellinek Tina gyerekei ugyanis egy napon születtek, így mindketten éppen ma, november 21-én ünnepelnek. Míg a menyasszony a 24., a húga Vivien a 14. életévét töltötte most be, így biztosan koccintanak majd az egészségükre, a polgári szertartás után.
„Tinikémnek is ma van a születésnapja, meg Vivikémnek is. Pont kerek 10 év van közöttük, és egy napon születtek, szóval Istennek egy hatalmas ajándéka, hogy ez a november 21. pont egy esküvő és két születésnap, úgyhogy áldott ember vagyok” – árulta el Emilio csak a Borsnak.
Természetesen lesz születésnapi ajándék is, de én már tegnap odaadtam. Szóval megkapták az ajándékot egyszerre, és ma már ki is használják, mert egy-egy vadonatúj telefont kaptak, hogy tudjanak fotózkodni meg minden, úgyhogy nagyon boldogok, a lányom már telefonnal aludt
– mesélte az örömapa.
Az apuka azt is elárulta, hogy a lányok, ahogy az esküvőn is látszik, mindenből a legjobbat kapják, hiszen mivel ő pontosan tudja, milyen a nélkülözés, bármit megtenne, hogy a Tina és Vivi ezt sose tapasztalja meg.
„Az éltünk az úgy hozta, hogy én nagyon szegény családból származtam, éheztem, és tudtam milyen nem enni, nélkülözni. És én megígértem, hogy ha egyszer családom lesz, akkor mindent megadok nekik, és ez sikerült is. Úgyhogy nálunk tényleg az van, hogy minden nap mintha karácsony lenne” – vallotta be lapunknak az énekes.
Az igazi dínom-dánomra sajnos azonban még várni kell, ugyanis a család úgy döntött, idén nem tartják meg a világraszóló lakodalmat. De aggodalomra semmi ok, nyáron arra is sor kerül és bizony Emilio és Tina arra sem sajnálják majd a pénzt. A szülők szerint akkora buli lesz, hogy a Holdról is látszik majd, amin természetesen már Bangó Margit is szeretne részt venni. A művésznő a mostani eseményen sajnos nem tudott jelen lenni orvosi kezelése miatt, de lélekben a fiatalokkal volt, és természetesen áldását adta a frigyre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.