Dudás Miki büszke lenne a kisfiára - hihetetlen, mit tett!

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett szívszorító képet tett közzé a közösségi oldalán. A 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban a pár kisfia látható, amint csokival és virággal kedveskedik az édesanyjának nőnapon.
Édesapja helyett is meglepte édesanyját nőnapon Dudás Miki kisfia, aki hatalmas mosollyal, csokival és virággal köszöntötte Ivettet. Erről a világbajnok kajakozó özvegye meghatottan osztott meg a közösségi médiában egy fényképet, kiemelve, hogy az édesapja most nagyon büszke rá.
Dudás Miki január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, hatalmas űrt hagyva maga után a rajongók és a szerettei életében.
