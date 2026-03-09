Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Dudás Miki büszke lenne a kisfiára - hihetetlen, mit tett!

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 08:20
Hihetetlen, mivel lepte meg az édesanyját. Dudás Miki kisfia hihetetlen érettségéről tett tanúbizonyságot.

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett szívszorító képet tett közzé a közösségi oldalán. A 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban a pár kisfia látható, amint csokival és virággal kedveskedik az édesanyjának nőnapon.

Dudás Miki fia szívet melengető pillanatokat okozott édesanyjának
Dudás Miki fia szívet melengető pillanatokat okozott édesanyjának / Fotó: TV2

Dudás Miki fia szívet melengető pillanatokat okozott édesanyjának

Édesapja helyett is meglepte édesanyját nőnapon Dudás Miki kisfia, aki hatalmas mosollyal, csokival és virággal köszöntötte Ivettet. Erről a világbajnok kajakozó özvegye meghatottan osztott meg a közösségi médiában egy fényképet, kiemelve, hogy az édesapja most nagyon büszke rá. 

Dudás Miki január 5-én, tragikus hirtelenséggel hunyt el, hatalmas űrt hagyva maga után a rajongók és a szerettei életében.

A bejegyzést IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

