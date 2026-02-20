HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Barnai Judie bevallotta: komoly fordulat jön A Nagy Duettben

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 14:30
Barnai JudieCurtis
Elstartolt a nagyszabású showműsor új évada, és a párosok továbbra sem lazítanak, kemények küzdenek a tiszta hangokért. Curtis és felesége, Széki-Barnai Judie A Nagy Duettben most még nehezebb kihívás elé néznek, hiszen a következő produkciójuk nem a humorra épül, hanem sokkal komolyabb hangvételű dallal készülnek.
Bors
A szerző cikkei

Vasárnap este elstartolt A Nagy Duett új évada, ahol a sztárpárok látványos produkciókkal igyekeznek lenyűgözni a zsűrit és a nézőket. Curtis és Barnai Judie párosa már az első adásban megmutatta, hogy nem félnek öniróniával szórakoztatni a közönséget, most azonban új szintre szeretnék emelni a produkciójukat.

Curtis és Széki-Barnai Judit A Nagy Duett versenyzői
Széki Attila Curtis és Széki-Barnai Judit mindent beleadnak, a döntőig menetelnének A Nagy Duett 2026-ban (Fotó: Tv2)

Orosz rulett A Nagy Duettben

Curtis és Judie első dala inkább a szórakoztatásról szólt, a következő fellépés azonban egészen más felkészülést igényel. Judie szerint most egy olyan ikonikus dalt adnak majd elő, amely nem tűri a tréfát, és teljesen más hozzáállást kíván.

Baromi jól éreztem magam legutóbb a színpadon, de hallani lehetett, hogy izgulok, és mindenki számára kiderült, hogy tényleg borzasztó a hangom. A második adásra viszont gőzerővel készülünk, mert egy olyan ikonikus zenét adunk elő, amit nem lehet elviccelni. A Quimby, Most múlik pontosan című dalával állunk színpadra, ami sokkal komolyabb produkció lesz, és valóban az a célom, hogy minél szebben elénekeljem

– mondta Judie.

Elárulta, hogy az első adás pontszámaival és a zsűri reakcióival elégedett volt, különösen örült annak, hogy értékelték a humoros megközelítést.

Örültem, hogy vették a poént, hiszen a műsor lényege a szórakoztatás. De a mostani dal sokkal komolyabb hangvételű, nem tűr meg semmilyen tréfát, mert az olyan lenne, mintha a Himnuszt próbálnád elviccelni – ezt nem lehet, ezt tisztelettel és teljes erőbedobással kell előadni. Atti azt mondta, ez most valódi orosz rulett: vagy óriási siker, vagy hatalmas bukás. Én azon dolgozom, hogy átütő siker legyen, és akár az első ötven pontot is mi hozzuk el

– fogalmazott.

Fejlődés nélkül nem megy

Judie nyíltan vállalja, hogy nem énekes, de mindent megtesz azért, hogy fejlődjön és méltó produkciót nyújtson.

Most tényleg éjjel-nappal gyakorlok, hogy fejlődjön a hangom, és egy átütő előadás legyen. De nem vagyok könnyű helyzetben, mert ez most olyan, mintha az egyes szintről hirtelen a hetvenötösre kellene felugranom. Én hiszek benne, hogy hetek alatt is lehet énekben nagyot ugrani, most erre nekem egy hetem van

– mondta.

Széki-Barnai Judit és Curtis produkciója A Nagy Duett első adásában
Kiesés szélére került Curtis és Judie, végül a zsűri megmentette őket, így még nagyobb dobásra készülnek (Fotó: Szabolcs László)

Az első adás után a veszélyzónát is megjárták, ám a zsűri végül megmentette őket, ami plusz lendületet adott.

Nem éltem meg rosszul, hogy kiesés közelében voltunk. Viszont jól esett, amikor Kasza Tibi azt mondta, hogy bennem kifejezetten lát fejlődési lehetőséget. A befektetett munkánkon nem fog múlni az biztos, és most abban bízom, hogy sokkal előrébb jutunk

 – zárta gondolatait Széki-Barnai Judit

A céljuk egyértelmű: minél tovább versenyben maradni, és akár a döntőig menetelni. A páros tehát komolyabb hangvétellel tér vissza a színpadra, és minden erejükkel azon dolgoznak, hogy bizonyítsák: a humor mögött valódi fejlődés és elszántság rejlik.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

