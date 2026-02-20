Barnai Judie bevallotta: komoly fordulat jön A Nagy Duettben

Vasárnap este elstartolt A Nagy Duett új évada, ahol a sztárpárok látványos produkciókkal igyekeznek lenyűgözni a zsűrit és a nézőket. Curtis és Barnai Judie párosa már az első adásban megmutatta, hogy nem félnek öniróniával szórakoztatni a közönséget, most azonban új szintre szeretnék emelni a produkciójukat.

Széki Attila Curtis és Széki-Barnai Judit mindent beleadnak, a döntőig menetelnének A Nagy Duett 2026-ban (Fotó: Tv2)

Orosz rulett A Nagy Duettben

Curtis és Judie első dala inkább a szórakoztatásról szólt, a következő fellépés azonban egészen más felkészülést igényel. Judie szerint most egy olyan ikonikus dalt adnak majd elő, amely nem tűri a tréfát, és teljesen más hozzáállást kíván.

Baromi jól éreztem magam legutóbb a színpadon, de hallani lehetett, hogy izgulok, és mindenki számára kiderült, hogy tényleg borzasztó a hangom. A második adásra viszont gőzerővel készülünk, mert egy olyan ikonikus zenét adunk elő, amit nem lehet elviccelni. A Quimby, Most múlik pontosan című dalával állunk színpadra, ami sokkal komolyabb produkció lesz, és valóban az a célom, hogy minél szebben elénekeljem

– mondta Judie.

Elárulta, hogy az első adás pontszámaival és a zsűri reakcióival elégedett volt, különösen örült annak, hogy értékelték a humoros megközelítést.

Örültem, hogy vették a poént, hiszen a műsor lényege a szórakoztatás. De a mostani dal sokkal komolyabb hangvételű, nem tűr meg semmilyen tréfát, mert az olyan lenne, mintha a Himnuszt próbálnád elviccelni – ezt nem lehet, ezt tisztelettel és teljes erőbedobással kell előadni. Atti azt mondta, ez most valódi orosz rulett: vagy óriási siker, vagy hatalmas bukás. Én azon dolgozom, hogy átütő siker legyen, és akár az első ötven pontot is mi hozzuk el

– fogalmazott.

Fejlődés nélkül nem megy

Judie nyíltan vállalja, hogy nem énekes, de mindent megtesz azért, hogy fejlődjön és méltó produkciót nyújtson.

Most tényleg éjjel-nappal gyakorlok, hogy fejlődjön a hangom, és egy átütő előadás legyen. De nem vagyok könnyű helyzetben, mert ez most olyan, mintha az egyes szintről hirtelen a hetvenötösre kellene felugranom. Én hiszek benne, hogy hetek alatt is lehet énekben nagyot ugrani, most erre nekem egy hetem van

– mondta.