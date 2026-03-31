Mindenki őt irigyli: elképesztő luxusban piheni ki a költözés fáradalmait Cserpes Laura

Az elmúlt időszakban alaposan megváltozott az élete, hiszen Cserpes Laura a férjével egy hosszú költözést vezényelt le, ami miatt saját bevallása szerint kicsit szétesett a mindennapjai rendje. Az énekesnő elárulta követőinek: a lakásban jelenleg még szék sincs, és bár próbálják a fejüket a víz felett tartani, a folyamat kaotikussá tette a napjaikat. Laura éppen ezért tűnt el kicsit a közösségi médiából, de most egy helyzetjelentéssel jelentkezett be, megnyugtatva mindenkit, hogy valójában minden rendben van, és sok minden formálódik a háttérben.
A költözéssel járó nehézségek után az énekesnő most egy meseszép helyen, Bora Borán piheni ki a fáradalmakat, ahol láthatóan teljesen átadta magát a táj szépségének. Cserpes Laura a nyaralós fotók mellé, amelyeket az Instagramon osztott meg, egy sokatmondó Einstein-idézetet is választott:
Az egyetlen valódi érték az életben az, amit másokkal megéltünk.
Cserpes István lánya a sorok alapján nagy eséllyel nem egyedül, hanem párja társaságában töltődik a trópusi szigeten, hogy újult erővel térhessen majd haza az épülő otthonába.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.