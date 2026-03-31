Mindenki őt irigyli: elképesztő luxusban piheni ki a költözés fáradalmait Cserpes Laura

Az elmúlt időszakban alaposan megváltozott az élete, hiszen Cserpes Laura a férjével egy hosszú költözést vezényelt le, ami miatt saját bevallása szerint kicsit szétesett a mindennapjai rendje. Az énekesnő elárulta követőinek: a lakásban jelenleg még szék sincs, és bár próbálják a fejüket a víz felett tartani, a folyamat kaotikussá tette a napjaikat. Laura éppen ezért tűnt el kicsit a közösségi médiából, de most egy helyzetjelentéssel jelentkezett be, megnyugtatva mindenkit, hogy valójában minden rendben van, és sok minden formálódik a háttérben.

Bora Borán piheni ki a költözés utáni fáradalmakat Cserpes Laura Fotó: Kallus Gyorgy

A költözéssel járó nehézségek után az énekesnő most egy meseszép helyen, Bora Borán piheni ki a fáradalmakat, ahol láthatóan teljesen átadta magát a táj szépségének. Cserpes Laura a nyaralós fotók mellé, amelyeket az Instagramon osztott meg, egy sokatmondó Einstein-idézetet is választott:

Az egyetlen valódi érték az életben az, amit másokkal megéltünk.

Cserpes István lánya a sorok alapján nagy eséllyel nem egyedül, hanem párja társaságában töltődik a trópusi szigeten, hogy újult erővel térhessen majd haza az épülő otthonába.