Széthullik a Neoton, döbbenetes bejelentést tettek: "ezzel lezártnak tekintjük"

A Neoton Família Sztárjai a Facebookon közölték: nem lesz folytatás.

Sokkolta a rajongókat az a bejelentés, amelyet Lukács Andrea tett a Facebookon. A Neoton Família Sztárjai tagja közölte, hogy a nagy sikerű Finálé koncert után született egy döntés, melynek értelmében Lukács László és ő nem folytatják a Neoton Sztárjaival.

"... Hogy az első információ tőlünk érkezzen:

A Neoton Finálé koncert után a Neoton Sztárjai úgy határoztak, hogy fiatalításra és lendületes, kreatív megújulásra van szükség. Ebben a folyamatban mi már nem vagyunk érintettek. Ezzel a Neoton korszakot részünkről lezártnak tekintjük."

A Neoton Família Sztárjai: Csepregi Éva,Végvári Ádám,Baracs János ‘Öcsi’ illetve Lukács Andrea,Lukács László és Heatlie Dávid. Január 10-én fergeteges koncertet adtak az MVM Dome-ban, így a rajongókat teljes sokként érte a bejelentés.

 

