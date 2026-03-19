Elátkozott szerelem? Súlyos baleset érte az Exatlon sztárját és párját

Aggasztó fotókkal jelentkezett közösségi oldalán az Exatlon Hungary és a Farm VIP közönségkedvence. A gyönyörű sportolónőt pillanatok alatt a szívébe zárta az ország a reality műsorokban, így nem csoda, hogy követői most egy emberként aggódnak érte. Buzás Dóri ugyanis BMX-ezés közben olyan szerencsétlenül esett, hogy azonnal orvosi segítségre volt szüksége: nemcsak az arcát verte oda a földhöz, de a karja is begipszelve végezte.

Buzás Dóri, az Exatlon Hungary és a Farm VIP sztárja a kórházból jelentkezett be a BMX-balesete után Fotó: TV2

Vonzódik a veszélyhez Buzás Dóri

A szexi kihívó nem tagadja, szinte mágnesként vonzza a bajt és az extrém helyzeteket. Legyen szó a világ túlsó feléről vagy a hazai sportpályákról, Dórival mindig történik valami hajmeresztő. Emlékezetes, hogy 2024-ben Srí Lankán egy elfertőződött szörfbaleset miatt feküdt kórházban, Mexikóban pedig a „senki földjén” rettegett attól, hogy szervkereskedők áldozatává válik. Most azonban a szerelme, Ujváry Zoltán iránti rajongása sodorta bajba: miatta kezdett el BMX-trükköket tanulni, ám a legutóbbi edzés csúnya véget ért.

Földes pump track pályán bmx-eztem, és az első kerekem kicsúszott, kicsit befejeltem a talajt, de semmi komoly nem lett, csak lehorzsoltam a számat

– írta Instagram-oldalán a sztár, aki kezdetben nem is sejtette, mekkora a baj.

Gipszben az Exatlon sztárja

Dóri eleinte csak a horzsolt szájával foglalkozott, – amit viccesen „ingyen szájtöltésnek” nevezett –, ám később érezte, hogy a könyöke korlátozottá vált a mozgásban. A vizsgálatok során kiderült: a könyökízülete bevérzett, ezért az orvosok azonnal begipszelték a karját. A helyzet iróniája, hogy jelenleg Dóri és párja is gipszelt karral éli a mindennapjait.

Mennyire szürreális, hogy mindkettőnk keze gipszelve van, és mindkettőnknek a bal keze?! Még mókásabb az életünk kettő ép jobb kézzel...

– jegyezte meg humorral a tragédiát súroló baleset után a sportoló, akire most legalább egy hét kényszerpihenő vár, mielőtt kiderülne, maradt-e maradandó károsodása.

Buzás Dóri bejegyzéséz és begipszelt kezét IDE kattintva nézheted meg!