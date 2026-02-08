„Most csak ő számít” – Boráros Gábort és Zorát sokan támogatják a tragédia után

Jákli Mónika fitneszmodell és influenszer január 21-én tragikus hirtelenséggel vesztette életét egy halálos autóbalesetben Szlovákiában. A mindössze 31 évesen elhunyt édesanya halála az egész országot megrázta, különösen azért, mert egy három és fél éves kislányt hagyott maga után. A tragédia idején Zora szerencsére édesapjánál, Boráros Gábornál tartózkodott, így nem ült az autóban, Jákli Mónika temetésére pedig több mint egy héttel ezelőtt került sor.

Boráros Gábor és Jákli Mónika közös gyermeke Zora, akiről édesapja gondoskodik a továbbiakban (Fotó: Instagram)

Boráros Gábor kislánya nehéz időszakot él meg

Zorát mostantól Boráros Gábor neveli, aki új párjával, Dórával igyekszik mindenben biztos hátteret nyújtani a kislánynak. Az MMA-harcos több posztban is jelezte: nem szeretne találgatásokkal, a baleset körülményeivel foglalkozni, számára most csak egy dolog számít, hogy a lehető legtöbb időt töltse a lányával, és segítsen neki átvészelni ezt a rendkívül nehéz időszakot.

Boráros időről időre betekintést enged a mindennapjaikba. Fotókat helyeztek ki az otthonukban Zora édesanyjáról, játék közben is beszélnek Moncsiról, hogy a kislány érezze: az édesanyja emléke tovább él.

Jákli Mónika lánya már tudja, hogy édesanyja nem fog többet hazatérni (Fotó: Instagram)

Boráros folyamatosan lesi lánya kívánságait

Egy friss videó különösen megható pillanatot örökít meg: Zora éppen a trambulinon tart gyerektornát, miközben apukája figyelemmel kíséri minden mozdulatát. Boráros Gábor ügyel rá, hogy lánya mozogjon, fejlődjön, és közben mindvégig biztonságban legyen, ami talán a legfontosabb. Továbbá a felvételhez odaírta, hogy sokan segítik őket a mindennapokban – legutóbb például egy étterem étellel támogatta a családot –, így a közösség támogatása is erőt ad számukra.

A mindennapokban Zora és édesapja kapcsolata tele van játékossággal és figyelemmel. Boráros folyamatosan lesi lánya kívánságait, legyen szó biciklikből épített kreatív „járgányokról”, apukát vagy barátját hercegnőnek, esetleg „sápadt ördögnek” kifestő Zora-kreációiról. Olykor táncolnak együtt, máskor kedvenc meséjüket nézik, vagy együtt ölelik cicájukat.

Boráros Gábor Lányával és cicájukkal esti mesét néznek (Fotó: Instagram)

Bár a gyász mindig jelen van, ezek a pillanatok apró részletei apa és lánya szoros kapcsolatának, és egyértelműen mutatják, hogy a szeretet adja számukra a legnagyobb erőt. Boráros Gábor ugyan a nyilvánosság előtt is megoszt részleteket, de világossá tette, hogy számára most az a legfontosabb, hogy minél több időt tölthessen Zorával.