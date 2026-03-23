Bogdányi Titanilla a párjáról vallott: „Külön élünk, de olyan, mintha együtt élnénk”

Több mint egy éve kapcsolatban él a színésznő; a párja hangmérnök, egy közös munka során ismerkedtek meg. Úgy érzi, hogy közel a negyvenhez élete egyik, ha nem a legjobb kapcsolatában van. 2024 decemberében jöttek össze, így az érzelmek terén 2025 igen jó év volt számára – a munka szempontjából azonban már kevésbé.

„Külön élünk, de olyan, mintha együtt élnénk, nagy szeretetben. Nem sietünk el semmit, az időnk nagy részét együtt töltjük, és az összeköltözés tervben van. Szépen haladunk, úgy, ahogy kell. Eddig amúgy is sokszor összevissza alakult az életem!” - kezdte a hot! magazinnak. Bence nem volt még nős, Titanilla viszont már volt férjnél – húsz éve megesküdtek Dolmány Attilával –, de nem úgy gondol vissza arra az időszakra, mint egy klasszikus értelemben vett házasságra. Kislányként sem álmodozott pompás menyasszonyi ruháról. Most kiegyensúlyozott; úgy véli, nem a papír számít.

„Amikor vártam a kislányomat, akkor úgy éreztem, elvárják, hogy papír legyen a házasságról. Nem akartam úgy anya lenni, hogy nem vagyok feleség. Praktikus döntés volt akkor, nem feltétlenül érzelmi alapokon hoztuk a döntést, bementünk az anyakönyvvezető elé két tanúval, de viszonylag hamar el is váltunk”

- tette hozzá a színésznő.

A lánya, Korina idén húszéves lesz, média design szakra jár a Budapesti Metropolitan Egyetemen, együtt laknak. A színésznő magánélete tehát harmonikus, de a munkában hullámzó éve volt: nem ért el olyan sikereket, amilyeneket szeretett volna. Tévés felkérés akadt, de azt pont nem akarta elvállalni, és volt olyan sorozatos és filmes castingon, ami nem jött össze.