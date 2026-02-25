Felháborodnak a hazai nézők? Kicserélték Anne Hathaway magyar hangját Az ördög Pradát visel 2-ben!

20 év alatt nagyot fordult a világ, így a sikerfilm két „Emilyje”, vagyis Anne Hathaway és Emily Blunt is Hollywood legnagyobb sztárjai lettek. Az ördög Pradát visel 2 előzetesében azonban a szemfüles rajongók már felkaphatták a fejüket egy furcsaságra: a két női főszereplő hangját felcserélték a trailerben. Véletlen vagy tudatos döntés? Ennek nézünk egy kicsit utána.

Az ördög Pradát visel 2 szinkronjában felcserélődnek a szereplők (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az ördög Pradát visel 2 szinkronja

Az esetet a Szinkronjunkie oldala szúrta ki elsőként az előzetesben, ugyanis a 2006-os filmben a négy főszereplő magyar hangjai a következő művészek voltak:

Miranda Priestly (Meryl Streep) – Borbás Gabi

(Meryl Streep) – Borbás Gabi Andy Sachs (Anne Hathaway) – Németh Borbála

(Anne Hathaway) – Németh Borbála Emily (Emily Blunt) – Hámori Eszter

(Emily Blunt) – Hámori Eszter Nigel (Stanley Tucci) – Háda János

Az előzetesben Borbás Gabi legendás orgánuma azonnal visszaköszön a tekintélyt parancsoló és híresen flegma egysorosairól ismert Meryl Streep-figura esetében, továbbá Stanley Tuccinál sem történt változás. A helyzet viszont bonyolultabb Anne Hathaway és Emily Blunt kapcsán. Emily Bluntot az ISzDb.hu, azaz az Internetes Szinkron Adatbázis adatai szerint az utóbbi években legalább 16 alkalommal Németh Borbála szólaltatta meg. Vagyis a közönség hozzászokott ahhoz, hogy a gyönyörű angol színésznőnek szinte állandó magyar hangja a színművésznő, ahogy Stohl András Daniel Craigé, vagy Hevér Gábor Leonardo DiCaprióé.

Anne Hathaway teljesen új hangot kaphat? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Húsz évvel ezelőtt azonban a két színésznőnek még nem volt állandó magyar hangja, így akkor Bluntot Hámori Eszter szinkronizálta, míg Hathawayt Németh Borbála. Hogy még bonyolultabb legyen a dolog, a szinkront gyártó stúdió a film előzeteséhez Hathaway pár mondatára Hámorit hívta be ( akinek amúgy Bogdányi Titanilla az állandó magyar hangja), hogy teljes legyen a „bábeli szinkronzavar”. Ahogy a szinkronos közösség bejegyzése is felhívta rá a figyelmet: az előzetest a legtöbbször más cég készíti, mint magát a teljes filmet, így a premierig talán sikerül kibogozni a szálakat.