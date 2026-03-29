Bárdosi Sándor Magyar Péter drogtesztjéről: Köszönőviszonyban sincs azzal, ahogyan egy valódi vizsgálat zajlik

Komoly kétségei vannak Bárdosi Sándornak azzal kapcsolatban, mennyire volt hiteles az a drogteszt, amelyet Magyar Péter végeztetett el a nyilvánosság előtt. A volt olimpikon szerint egy ilyen vizsgálatnak szigorú szabályai vannak, és az, amit ő látott, messze elmaradt ettől.

Bárdosi Sándor szerint Magyar Péter drogtesztje komolytalan volt (Fotó: Lakatos Péter / MTI)

„Láttam, amikor csináltatott egy ilyen tesztet valahol Ausztriában, vagy ott a környéken. De őszintén szólva, ma már semmit nem hiszek el csak úgy” – kezdte a Borsnak.

Bárdosi hangsúlyozta: egy drogteszt nem látványos akció, hanem komoly, szigorúan szabályozott eljárás.

„Egy ilyen vizsgálat nagyon komoly dolog. Bírósági ügyeknél is számíthat, büntetések mértékét befolyásolhatja, tehát ennek rendkívül precíz módon kell működnie.”

Bárdosi Sándor Magyar Péter drogtesztjéről: Egy viccparádé volt

A birkózó saját tapasztalataiból is beszélt, hiszen sportolóként számtalan doppingvizsgálaton vett részt pályafutása során.

„Nagyon sok doppingteszten voltam, mert sportolóként ez hozzátartozik az életünkhöz. Amit viszont Péternél láttam, az köszönőviszonyban sincs azzal, ahogyan egy valódi vizsgálat zajlik.”

Részletesen elmagyarázta, hogy egy hivatalos mintavétel mennyire szigorú.

„A sportban úgy működik, hogy te bontod ki a csomagot, amelyben a mintavételi eszközök vannak. A vizeletmintát nagyon szigorú körülmények között veszik le, majd három tanú előtt két részre osztják. A plombák számát feljegyzik, jegyzőkönyv készül, mindenki aláírja, és csak ezután küldik el az akkreditált laborba. Van az úgynevezett A- és B-minta. Ha valaki nem fogadja el az első eredményt, kérheti a második vizsgálatot, amit ugyanabból a mintából vettek le.”

Bárdosi szerint ehhez képest az a teszt, amit a nyilvánosság láthatott Magyar Pétertől, nem tűnt komoly eljárásnak.

Amit én ott láttam, az ehhez képest egy viccparádé volt. Egy ilyen dolgot az átlagember talán elhisz, mert nem tudja, hogyan működik valójában, de én sportolóként ezt nem tudom komolyan venni.

Bárdosi Sándor szerint egy miniszterelnökjelöltnek makulátlan előélettel kell rendelkeznie

A volt olimpikon szerint egy közéleti szereplő esetében különösen fontos lenne a makulátlan életvitel.