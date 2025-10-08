Bárdosi Sándor Magyar Péterről: "Hisztérikus, nem normális és végtelenül hatalomvágyó"

A Patrióta csatorna Véleményvezér című műsorában ezúttal Bárdosi Sándor, a Bajtárs Digitális Polgári Kör egyik alapítója, olimpiai ezüstérmes birkózó ült a stúdióban. A sportoló kendőzetlen őszinteséggel beszélt a közélet állapotáról, a magyar celebvilág ürességéről, a külföldi élet illúziójáról – és nem kímélte Magyar Pétert sem.
„Mi egy olyan helyen élünk, aminél értékesebb és jobb nincs a világon” – kezdte határozottan Bárdosi, aki szerint sokan tévesen gondolják, hogy nyugaton kolbászból van a kerítés. A birkózó elárulta, járt New Yorkban is, és nem épp az amerikai álomvilággal találkozott:
Amikor kint voltam New Yorkban, kerülgettük a csöveseket az utcán, nem lehet tőlük sétálni. Olyan mocsok és kosz van, nekem kellett a patkányt visszarúgnom a csatornába Manhattanben, egy jó környéken, ahol öltönyösök jöttek-mentek
– árulta el.
A sportoló szerint a külföldre költözés sokszor csak álomkergetés: „El kell innen költözni, mégis hová? Az Egyesült Államokba, ahonnan jönnek haza a barátaim, mert halálra kell dolgoznod magad, konkrétan halálra”– fejtette ki.
A beszélgetésben Bárdosi Sándor kiemelte, hogy szerinte a magyar egészségügy sokkal jobb, mint ahogyan azt sokan beállítják: „Mindig elláttak hamar, és nem kellett óriási pénzeket kicsengetni érte, mint más országokban” – mondta, hozzátéve, hogy a panaszkodás helyett több megbecsülést érdemelne az itthoni rendszer.
Szóba került a mainstream média és az influenszervilág is, amit Bárdosi hamisnak és képmutatónak tart: „Az influenszervilág kívülről fénylik, belül rohad. Nekem nem derogál egy húszéves autóval közlekedni a városban” – vallotta be.
Mivel Bárdosi tartalékos katona, Ruszin-Szendi Romulusz fegyveres ügyéről is markáns véleményt fogalmazott meg: „Az az ijesztő, amiket mond, például, hogy viszket a keze. Ő politikus akar lenni?” – sóhajtott nagyot.
Ami pedig Magyar Pétert illeti, Bárdosi nem kertelt:
Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár
– fogalmazta meg. A birkózó szerint óriási felelőssége van Magyar Péternek abban, hogy ilyen mélyre süllyedt a közbeszéd szintje.
A sportoló arról is beszélt, miért csatlakozott a Bajtárs Digitális Polgári Körhöz: „Szerintem a család az, ami alapja mindennek, mert egy hagyományos, jól működő családmodellből tudsz elmenni dolgozni, bármit csinálni az életben” – fogalmazott őszintén. Bárdosi számára ez nem pártpolitika, hanem értékrend kérdése: Itt alapértékekről és kiállásról van szó, nem politikáról. A birkózó szerint a normalitás hangját ma is hallatni kell – még akkor is, ha ez sokaknak nem tetszik.
