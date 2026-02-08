Óriási balhé tört ki A Nagy Ő-ben

Stohl András érezhetően nem veszi félvállról A Nagy Ő főszerepét, ráadásul már az első napokban komoly konfliktusok bontakoztak ki a szereplők között.
Az egyik legnagyobb feszültséget Kiara Lord és Mimi között lehetett tapasztalni. Úgy tűnik, a felnőttfilmes tartalomgyártóra visszaszáll az átok, ugyanis a Farm VIP műsorában korábban ő büdösözte le Blága Tündét. Akkor szemtől szemben odavágta Tündének, hogy mindig izzadtságszaga van, sőt, a mellette álló Aurelio rögvest a hónaljába szagolt. Most viszont fordult a kocka! A Nagy Ő Mimije ugyanis elég kellemetlen „vádakat” fogalmazott meg Kiarával kapcsolatban.
„Legalább én elég nő vagyok ahhoz, hogy a szemébe mondjam, mit gondolok róla, nem úgy, mint ő, aki csak a kamerák mögött mer beszélni. És ne te beszélj tisztaságról: napokig ugyanabban a ruhában voltál, még ruhát is felajánlottam neked, mert már nem bírtam elviselni a bűzt, ami belőled áradt. Aki az első naptól nézte a műsort, látta, hogy már akkor is megszólaltam. Amikor először láttam, hogy másokról beszél rosszat, azt mondtam, szerintem mindenkinek süt a nap, és ami nekem nem szép, az lehet, hogy másnak igen. Ezen kívül a balhé előtt a szemébe is megmondtam, hogy gonosz. Nevettem, de kimondtam, hogy gonosz. Meg ott volt az is, amikor megvédtem Krisztát. Szóval több alkalommal is elmondtam a véleményemet, nem csak egyszer. Sokszor. És eljött egy pont, amikor már nem bírtam tovább. Szerintem mindenki hibázik. De ha valaki benne marad ugyanabban a hibában, az már azt jelenti, hogy egy darab sz*r. És mit számít, ha kívülről olyan “szép”, ami amúgy nem is igaz, ha belül egy darab szemét vagy” – tört ki Mimiből az indulat.
Márta Alex, azaz ByeAlex neve mára egybeforrt a különc stílussal és a megosztó megnyilvánulásokkal, ám az utóbbi időben inkább magánéleti válsága miatt került a figyelem középpontjába. Miután szakítottak az influenszer-modell Rákóczi Benjaminával, a közönség tűkön ülve várta, vajon ki lesz az, aki először vigasztalódik új partner oldalán. Úgy tűnik, a gyönyörű exbarátnő nem vesztegette az idejét: máris egy másik ismert zenész társaságában látták. A történet apropója pedig nem más, mint egy forró hangulatú forgatás, ami alaposan feladta a leckét a rajongóknak.
A napokban látott napvilágot a hír, miszerint Benjamina a megosztó rapper, Missh mellett tűnt fel egy fotózáson.
A munkálatokról kiszivárgott felvételeken szinte izzik közöttük a levegő, ami azonnal beindította a találgatásokat: vajon csupán professzionális együttműködésről van szó, vagy valami több alakul a háttérben?
Ijesztő hír járta be a szlovák sajtót nem sokkal azután, hogy Jákli Mónika halála megrázta az egész országot. A Nový Čas napilap információi szerint Dóra, Boráros Gábor barátnője is súlyos közúti balesetet szenvedett Dunaszerdahely közelében, alig pár nappal azután, hogy Jákli Mónika életét vesztette a volánnál.
A portál szerint két személygépkocsi ütközött össze egy kritikus útszakaszon, Povoda (Pódafa) község közelében. A rendőrség szerint a baleset valószínű oka figyelmetlenség volt. Az eddig megállapított információk szerint a 27 éves sofőr feltehetően nem adott elsőbbséget a kereszteződésen való áthaladáskor egy másik személygépkocsinak – mondta az említett napilapnak a nagyszombati rendőrség szóvivője, Zlatica Antalová.
Hozzátette, hogy a balesetben mindkét sofőr megsérült, sérüléseik kórházi ellátást igényeltek. Az alkoholszondás vizsgálatok mindkét résztvevőnél negatívak voltak.
A barátnőm, Dóra balesetet szenvedett. Egy olyan kereszteződésben történt, ahol gyakorlatilag minden nap történik baleset. Nemrég ott még két ember is életét vesztette
– nyilatkozta a lapnak Boráros.
A héten érkezett a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt a Radio Cumbria legendás műsorvezetője, Richard Nankivell, rövid betegséget követően.
A hőn szeretett bemondó halálhírét a csatorna Facebook-oldalán jelentették be.
„Nagy szomorúsággal jelentjük be a BBC Radio Cumbria egyik legismertebb műsorvezetőjének, Richard Nankivellnek a halálát, aki rövid betegség után, 75 éves korában hunyt el. Cumbria-szerte és azon túl is szeretettel fognak emlékezni rá a hallgatók”
– írták a bejegyzésükben, amely alá sorra érkeztek a rajongók részvétnyilvánításai.
Mégsem kell mindenkinek Buci herceg! A Nagy Ő szerdai adása rendkívül váratlan fordulattal és drámával ért véget. Nem mindennapi eseménynek lehettek ugyanis tanúi a nézők, amikor a rózsaceremónián Móni nem fogadta el a rózsát Stohl Andrástól. Tíz lány volt még versenyben, közülük nyolcan juthattak tovább – ám az utolsó pillanatokban a dolgok nem a tervek szerint alakultak.
„Mónika, én ma nagyon elbizonytalanodtam. De szeretném, hogy itt maradj, mert fontos vagy nekem. Gyere ki, és vedd át az utolsó rózsát. Elfogadod tőlem?”
– hangzott el a mindent eldöntő kérdés. A válasz azonban dermesztő volt: „Nem tehetem” – mondta Móni lesütött szemmel, láthatóan megtörten, kissé kelletlenül. A jelenet végén megállt a levegő, a lányok és András is szinte szótlanul álltak a példátlan helyzet előtt.
