Óriási balhé tört ki A Nagy Ő-ben

Stohl András érezhetően nem veszi félvállról A Nagy Ő főszerepét, ráadásul már az első napokban komoly konfliktusok bontakoztak ki a szereplők között.

A Nagy Ő: Kiara Lord folyton cicaharcba keveredik (Fotó: Máté Krisztián)

Az egyik legnagyobb feszültséget Kiara Lord és Mimi között lehetett tapasztalni. Úgy tűnik, a felnőttfilmes tartalomgyártóra visszaszáll az átok, ugyanis a Farm VIP műsorában korábban ő büdösözte le Blága Tündét. Akkor szemtől szemben odavágta Tündének, hogy mindig izzadtságszaga van, sőt, a mellette álló Aurelio rögvest a hónaljába szagolt. Most viszont fordult a kocka! A Nagy Ő Mimije ugyanis elég kellemetlen „vádakat” fogalmazott meg Kiarával kapcsolatban.

„Legalább én elég nő vagyok ahhoz, hogy a szemébe mondjam, mit gondolok róla, nem úgy, mint ő, aki csak a kamerák mögött mer beszélni. És ne te beszélj tisztaságról: napokig ugyanabban a ruhában voltál, még ruhát is felajánlottam neked, mert már nem bírtam elviselni a bűzt, ami belőled áradt. Aki az első naptól nézte a műsort, látta, hogy már akkor is megszólaltam. Amikor először láttam, hogy másokról beszél rosszat, azt mondtam, szerintem mindenkinek süt a nap, és ami nekem nem szép, az lehet, hogy másnak igen. Ezen kívül a balhé előtt a szemébe is megmondtam, hogy gonosz. Nevettem, de kimondtam, hogy gonosz. Meg ott volt az is, amikor megvédtem Krisztát. Szóval több alkalommal is elmondtam a véleményemet, nem csak egyszer. Sokszor. És eljött egy pont, amikor már nem bírtam tovább. Szerintem mindenki hibázik. De ha valaki benne marad ugyanabban a hibában, az már azt jelenti, hogy egy darab sz*r. És mit számít, ha kívülről olyan “szép”, ami amúgy nem is igaz, ha belül egy darab szemét vagy” – tört ki Mimiből az indulat.

ByeAlex exe egy másik rapperrel vigasztalódik?

ByeAlex nemrég szakított Bejnaminával (Fotó: Karnok Csaba)

Márta Alex, azaz ByeAlex neve mára egybeforrt a különc stílussal és a megosztó megnyilvánulásokkal, ám az utóbbi időben inkább magánéleti válsága miatt került a figyelem középpontjába. Miután szakítottak az influenszer-modell Rákóczi Benjaminával, a közönség tűkön ülve várta, vajon ki lesz az, aki először vigasztalódik új partner oldalán. Úgy tűnik, a gyönyörű exbarátnő nem vesztegette az idejét: máris egy másik ismert zenész társaságában látták. A történet apropója pedig nem más, mint egy forró hangulatú forgatás, ami alaposan feladta a leckét a rajongóknak.