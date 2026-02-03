Till Attila megmutatta, így még sosem láthattuk

Hamarosan visszatér a TV2 nagy sikerű szórakoztató műsora, A Nagy Duett. A profi énekesekből és amatőr celebekből álló párosok (és idén egy trió) ugyanis február 15-től fogják szórakoztatni minden vasárnap este a televízió nézőket. A műsorvezetőpáros változatlan, Liptai Claudia és Till Attila vezeti majd az adásokat, míg a zsűriszékben Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Horváth Tamás és Stohl András ül majd.

Till Attila betekintést engedett A Nagy Duett kulisszái mögé / Fotó: Máté Krisztián / Bors

A készülődés a versenyzőknél hatalmas, mindegyikük gyakorol az első, jövő heti adásra. S miközben ők próbateremben töltik az idejüket, a TV2 munkatársai a stúdió díszletének felépítésével töltik minden pillanatukat. Ebbe, a kulisszatitoknak számító jelenetbe engedett belátást most Till Attila legújabb közösségi média bejegyzésében:

Már épül a Nagy Duett díszlete! Mindenütt kábelek, lámpák, eszközök, szeretem a stúdióknak ezt a kusza arcát is! Február 15-től jövünk élőben!

- írta a műsorvezető.

De, hogy kiknek is szurkolhatunk A Nagy Duettben idén? Mutatjuk!