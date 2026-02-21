Sztárdömping a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Keresve sem lehetett volna ütősebb és beszédesebb című slágerrel indítani a békéscsabai Háborúellenes Gyűlés szombati, teltházas programját, mint a Vastag testvérek, Csaba és Tamás időtálló, Őrizd az álmod című sikerdalával. A színpadon a Megasztárból megismert Tóth Abigél és Gudics Máté alapozták meg az egyébként is emelkedett hangulatot. De kik azok a sztárok, akik ezen a szombaton rajtuk kívül még úgy döntöttek, hogy megjelenésükkel is kiállnak Orbán Viktor békepolitikája mellett és hitet tesznek a patrióta értékek mellett?

Tóth Abigél és Gudics Máté nyitották meg a békéscsabai Háborúellenes Gyűlés programját (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen emelte fel a szavát a béke pártján

A hatalmas tömegben elsőként Tóth Gabival találkozott a Patrióta riportere. Az énekesnő egyébként édesapjával érkezett a rendezvényre: „Sajnos volt ilyen a közvetlen környezetemben is, viszont az volt a szerencsém, hogy nyitott volt egy párbeszédre. Aztán egy pár mondatot után ő is elgondolkodott, hogy ez nem biztos, hogy egy jó narratíva, amire fel lehet fűzni egy kampányt. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, akkor a miniszterelnök úr már 2006-ban is megmondta, hogy gázdíj emelés lesz, hiába tagadták a másik oldalon. Orbán Viktor mindig jó pár gondolattal előttünk jár.”

Szerintem azért nem veszik sokan komolyan ezt a témát, mert mindenki otthonról, a békés szobájából gondolja, hogy nagyon távol van ez tőlünk.

„Arról nem is beszélve, hogy bizonyos ellenzéki oldalak folyamatosan hiteltelenítenek és bagatellizálnak dolgokat, ami egy bevált trükk náluk, hogy hogyan lehet elvenni a fókuszt a valós problémákról. A hátérben pedig gyönyörűen meggazdagodnak a háborúból és nagyon sok életet oltanak ki emiatt. Azt gondolom, hogy vegyék komolyan ezt az emberek, mivel ez nem egy légből kapott dolog. A miniszterelnök úr szavaiban sosem csalódtam” - jelentette ki határozottan Tóth Gabi a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen.

Tóth Gabi most sem maradt otthon. A békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen állt ki véleménye mellet (Fotó: YouTube)

Lukács Nikolasz "Róka" nem hagyja magát megfélemlíteni

Lukács Nikolasz, vagy ahogy az MMA világában ismerik: a "Róka" már egy hete felvette a kesztyűt a vele szemben tervezett, balliberális lejérató hadjárattal szemben. Mint ismeretes, a fiatal sportoló "bűne" az volt, hogy egy héttel korábban megjelent Orbán Viktor évértékelő beszédén, sőt, egyenesen a miniszterelnök mögött, az első sorban fogalt helyet. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy úgy döntsenek, ő nem érdemli meg, hogy megillesse őt a baloldalon oly sokat hangoztatott elfogadás és szeretet. Azt tervezték, hogy a magánéletén keresztül próbálják meg sarokba szorítani, de Lukács Nikolasz elébük vágott és maga beszélt másságáról egy videóban. Közvetlenül ezután, éppen egy ismert aktivista, Pál Márton szállt bele páros lábbal egy posztjában. Az MMA-harcos most ellátogatott a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésre is, ahol a Patrióta kamerájának nyilatkozott.

Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ott lehettem Orbán Viktor évértékelőjén és konkrétan mögötte ülhettem. Szeretném kifejezni a támogatásomat ennek az oldalnak, ezért is mentem el a múltheti rendezvényre

—kezdte a küzdősportoló a Patriótának.