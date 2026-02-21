HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Orbán Viktor: Nem fogjuk ezt tétlenül nézni - Videó

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 15:19 / FRISSÍTÉS: 2026. február 21. 15:19
UkrajnazsarolásOrbán Viktor
Videóban reagált az ukrán zsarolásra a kormányfő.

A Háborúellenes Gyűlés kezdete előtt nem sokkal a miniszterelnök üzent az ukrán fenyegetésre reagálva. Először is ki kell védeni a fenyegetést, majd meg kell tenni a szükséges lépéseket - mondta el Facebookra feltöltött videójában.

Ukrán zsarolás? Színre szín, számra szám

- olvasható a posztjában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
