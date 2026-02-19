Ismert magyar bokszoló védte meg a baloldali támadásoktól Lukács Nikolasz Rókát

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a fiatal és tehetséges MMA harcos néhány napja úgy döntött, hogy előre menekül és miután megtudta, lejárató kampányt indít ellene baloldali sajtó, csupán azért, mert a mögöttünk álló szombaton az első sorban ülve hallgatta végig Orbán Viktor évértékelőjét. Így a sportoló nyíltan kiállt ország-világ elé és elmondta: a saját neméhez vonzódik, hogy ne tudjanak mit írni róla a balos sajtóban. Lukács Nikolasz „Róka” sem eddig, sem most nem tartotta, tartja fontosnak sem a saját, sem mások nemi identitásának fejtegetését, de miután a tudomásra jutott, hogy a magukat liberálisnak valló baloldali erők sajtóhadjáratot terveznek ellene, úgy érezte, az a legjobb döntés, ha kifogja a szelet a háborúpártiak vitorlájából.
Hogy Lukács Nikolasz „Róka” jól döntött, azt mi sem példázza jobban, mint hogy a kényszer szülte bejelentése után szinte azonnal meg is érkezett az első támadás Pál Márton melegjogi aktivista irányából. Tehát éppen onnan, ahonnan erre a fiatal sportoló a legkevésbé számított. Pál Márton posztja egyértelművé tette, hogy a jobboldali elfogadás csupán egy üres lózung, hiszen részükről csak azokra terjed ki, akik velük egy követ fújnak.
Erre a következtetésre jutott az ismert magyar bokszoló, Harcsa Norbert is, aki öltözői stílusban fejtette ki véleményét a témában, így annak bizonyos részleteit nem idézzük. De a lényeg így is pontosan érthető: „Nyilván nem a videó óta tudom, hogy ő a másik irányba rollol. Annyi, hogy ez egy tanulságos történet.”
Azok, akik heteroszexuális férfiként kimentek a Pride-ra, ünnepelni a… Azok most lehordják csóró kisgyereket mindennek.
„Illetve, hogy akik a zászlójukra tűzik a másságot, azok akarták ezzel megtámadni a Rókát, csak mert el mert menni az évértékelőre. Tehát tanulságos, hogy az elfogadás addig tart, amíg pontosan ugyanazt gondolod, amit az ”elfogadó, haladó, liberális” honfitársaink” – fogalmazta meg véleményét TikTok-videójában az egykori Exatlonos.
