Orbán Viktor: A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk, a legelején kell kimaradni

Lázár János után lépett a színpadra Orbán Viktor, akit ismét hatalmas szeretet fogadott Békéscsabán, mindenki megállította, kezet szeretett volna vele fogni vagy aláírást kérni.

Orbán Viktor a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Hir tv

Orbán Viktor viccesen megjegyezte, egy napja hiányzik, hiszen jószerével nem aludt még a washingtoni út után. "A Washington–Békéscsaba járattal érkeztem" - viccelődött a miniszterelnök.

A kormányfő kezdésként kijelentette, hogy politika szempontjából Békés vármegye nehéz hely, csak teljes odaadással lehet itt győzni. Orbán arra is emlékeztetett, a politika életveszélyes műfaj errefelé, 1989-ban például lesodródott itt az útról az Index nevű Zsigulijával a kampány során, miközben az SZDSZ-eseket vitte Csabára.

Orbán Viktor a kolbászfesztivált is megemlítette: „Volt kis szerepem abban, hogy a kolbászfesztivál beemelkedett az országos nyilvánosságba. Talán az első országos vezető voltam, aki ide szoktam. Mostanában már nem jövök, de ennek nem a húsáru az oka, hanem a pálinka. Úgy nem lehet az országos nyilvánosság szeme elé kerülni, ahogy az ember kinéz a kolbászfesztivál végére. A békéscsabai kolbászfesztivál a rendszerváltás öt legnagyobb vívmányának az egyike”.

Mindenre képesek vagyunk

Orbán Viktor kijelentette:

Kellő szerénységgel mondom, de valójában mi mindenre képesek vagyunk.

"Ha belegondolnak, menjenek el Debrecen felé, az Alföld szántóföldjeinek közepén a világ legmodernebb gyárait építettük fel. Olyan kormányunk van, amely, ha egy programot meghirdet, megbeszél önökkel és megállapodik róla, akkor meg tudjuk csinálni, mert együtt mindenre képesek vagyunk."

A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor átvették a kormányzást, Békéscsabán több mint 3600 munkanélküli volt, most 1500-nál is kevesebb, miközben rendezték a város adósságát, és beruházások is történtek.

Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944 szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt – idézte fel a miniszterelnök.

A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle

– hangsúlyozta Orbán Viktor.