Orbán Viktor: A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk, a legelején kell kimaradni

Lázár János után lépett a színpadra Orbán Viktor, akit ismét hatalmas szeretet fogadott Békéscsabán, mindenki megállította, kezet szeretett volna vele fogni vagy aláírást kérni.
Orbán Viktor viccesen megjegyezte, egy napja hiányzik, hiszen jószerével nem aludt még a washingtoni út után. "A Washington–Békéscsaba járattal érkeztem" - viccelődött a miniszterelnök.
A kormányfő kezdésként kijelentette, hogy politika szempontjából Békés vármegye nehéz hely, csak teljes odaadással lehet itt győzni. Orbán arra is emlékeztetett, a politika életveszélyes műfaj errefelé, 1989-ban például lesodródott itt az útról az Index nevű Zsigulijával a kampány során, miközben az SZDSZ-eseket vitte Csabára.
Orbán Viktor a kolbászfesztivált is megemlítette: „Volt kis szerepem abban, hogy a kolbászfesztivál beemelkedett az országos nyilvánosságba. Talán az első országos vezető voltam, aki ide szoktam. Mostanában már nem jövök, de ennek nem a húsáru az oka, hanem a pálinka. Úgy nem lehet az országos nyilvánosság szeme elé kerülni, ahogy az ember kinéz a kolbászfesztivál végére. A békéscsabai kolbászfesztivál a rendszerváltás öt legnagyobb vívmányának az egyike”.
Orbán Viktor kijelentette:
Kellő szerénységgel mondom, de valójában mi mindenre képesek vagyunk.
"Ha belegondolnak, menjenek el Debrecen felé, az Alföld szántóföldjeinek közepén a világ legmodernebb gyárait építettük fel. Olyan kormányunk van, amely, ha egy programot meghirdet, megbeszél önökkel és megállapodik róla, akkor meg tudjuk csinálni, mert együtt mindenre képesek vagyunk."
A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor átvették a kormányzást, Békéscsabán több mint 3600 munkanélküli volt, most 1500-nál is kevesebb, miközben rendezték a város adósságát, és beruházások is történtek.
Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944 szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt – idézte fel a miniszterelnök.
A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök azt mondta: háború van, és van egy vita arról, miért tört ki. Az ukránok szerint az oroszok el akarják őket foglalni, míg az oroszok azt mondják, azért harcolnak, mert nem fogadják el az ukrán NATO- tagságot.
– Itt átmentek a Vörös Hadsereg csapatai és a szlávok, ha harcolnak, az könyörtelen. Ebben a háborúban minden héten meghal vagy hadirokkant lesz kilencezer ember. Ez havonta harmincezer, évente pedig 400 ezer ember. Az unió pedig annyi pénzt akar adni, hogy még két évig tartson a háború – emlékeztetett a kormányfő.
