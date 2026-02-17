Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Fidesz a magyar családok, a Tisza a globális cégek oldalán áll

gazdaság
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 16:50
Tisza PártFidesz
Amikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, a válság sújtotta gazdaság stabilizálása érdekében azonnali bevételi intézkedéseket vezetett be. A kormány a multik megadóztatásával elérte, hogy a gazdasági terhek ne a magyar családokra, hanem a jelentős profitot termelő nagyvállalatokra háruljanak. Ezzel szemben a Tisza és a párthoz tartozó emberek kormányra kerülésük esetén, csak a multik érdekeit néznék.

Mikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, akkor azonnal elkezdte megadóztatni a multikat, mivel a Gyurcsány korszak és a 2008-2009-es világválság miatt Magyarország súlyos gazdasági problémákkal küzdött. Emiatt a kormány a válság utáni években gyors költségvetési bevételszerzés céljából különadókat vetett ki a bankszektorra, a távközlési cégekre, az energetikai vállalatokra, a biztosítókra és a nagy kiskereskedelmi láncokra. Mind erre azért volt szükség, mert a Fidesz nem a lakossággal akarta megfizettetni a gazdasági válság okozta terheket. 

multik
Elképesztő összegek maradtak a családoknál a multik megadóztatásának köszönhetően. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Multik megadóztatása: a Fidesz alapvetése, hogy az emberek semmiképpen sem járhatnak rosszul

A kormány a multik megadóztatása során olyan ágazatokat terhelt meg nagyobb mértékben, amelyek stabil bevétellel, jelentős piaci részesedéssel vagy válságálló működéssel rendelkeztek. Ezzel kapcsolatban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője korábban leszögezte, hogy Magyarországon azóta sem működnek veszteséggel a multinacionális cégek. Mindez hozzájárult a költségvetési hiány csökkentéséhez és az államadósság stabilizálásához anélkül, hogy kizárólag lakossági megszorításokra lett volna szükség. 

A Fidesz a bankokra is különadót vetett ki, amelynek célja elsősorban az volt, hogy a 2008–2009-es pénzügyi válság után gyors és jelentős költségvetési bevételt biztosítson az államnak, valamint hogy a válság terheit ne a lakosság és a költségvetés viselje, hanem a pénzügyi szektor is járuljon hozzá. Az emberek semmi esetre sem járhatnak rosszul. Ez a Fidesz egyik alapvetése. És pont ennek szellemében döntött tavaly novemberben a kormány úgy, hogy megduplázza a bankadót, mivel a bankok profitja megduplázódott, ezért képesek többletterhet vállalni - írja a Metropol.

Pont ezért duplázza meg a bankadót a kormány, amelyet a bankok nem terhelhetnek tovább a lakosságra. Ezt folyamatosan ellenőrizni is fogjuk

– mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Emellett a kormány 2017-ben egységesen 9 százalékra csökkentette a társasági adót, ami európai összevetésben is alacsonynak számít. Ez a lépés kifejezetten beruházásösztönző üzenetet hordozott, és Magyarországot vonzó telephelyszínné tette a nagyvállalatok számára.

2022-től, az energiaválság és a háborús gazdasági környezet miatt, a kormány újabb „extraprofitadóknak” nevezett különadókat vetett ki több ágazatra, köztük bankokra, energiacégekre, kiskereskedelmi vállalatokra, távközlési cégekre és légitársaságokra.

A multi megadóztatásával kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök a február 14-én tartott évértékelő beszédében elmondta, hogy ezen intézkedések miatt mennyi pénz marad a magyar családok zsebében 2010 óta.

2010 és 2025 között, a bankoktól, az energiavállalatoktól, és a kereskedelmi láncoktól különböző módszerekkel elvettünk összesen 14 956 milliárd forintot

– mondta Orbán Viktor és hozzátette, hogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek 1922 milliárd forintot. 

A miniszterelnök leszögezte, ha nem Fidesz kormány lenne, akkor ma ennyivel több pénz lenne a multik zsebében

A Tisza a multik oldalán áll, erre bizonyíték Kapitány István személye

A Tisza tervei közé tartozik, hogy mindenkit meg akarnak adóztatni, kivéve a bankokat és a multikat, mivel Magyar Péterék célja, hogy kiszolgálják ezeket a cég óriásokat anélkül, hogy a magyar emberek érdekeit néznék. Ebben a képbe pedig tökéletes beleilleszkedik Kapitány István, a Tisza egyik új politikusa.

Ő ugyanis tipikusan az, akit kizárólag az érdekel, hogy a nagy globális cégeknek jó legyen, és ezért mindent feláldozna. Akár a magyar emberek jólétét is. Az, hogy Kapitány István mennyire kártékony a magyar emberekre, jól jelzi eddigi pályafutása. 

Mint azt tudni lehet, ő nyitotta Oroszországban az első Shell-benzinkutat és saját bevallása szerint karrierjét annak köszönheti, hogy hazudott a munkahelyén.

Kapitány pályafutásának egyik korai állomása az Interag nevű külkereskedelmi vállalat volt, amely a pártállami időszakban politikai kapcsolatokra építve közvetített a magyar állam és nyugati cégek között, jelentős károkat okozva Magyarországnak. A Shell pedig aktívan részt vett az orosz energiahordozók kiváltását célzó, drága LNG-megoldások erőltetésében is.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu