„A barátom volt, régen rivalizáltam vele!” – Összeomlott Galla Miklós Fenyő Miklós halála után

Galla Miklós a magyar abszurd humor koronázatlan királya, aki évtizedek óta szórakoztatja a közönséget egyedi stílusával. Pályafutása során nemcsak a L’art pour l’art Társulat tagjaként, hanem zenészként is maradandót alkotott. Most azonban nem a nevetésé a főszerep, hanem a mély fájdalomé és az emlékezésé. A Borsnak elmesélte, hogyan fonódott össze a sorsa a nemrég elhunyt ikonnal, Fenyő Miklóssal.

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta (Fotó: Kallus György)

Galla Miklós és Fenyő Miklós közös múltja

A két művész kapcsolata évtizedekre nyúlik vissza, és a szakmai tisztelet mellett valódi emberi szeretet jellemezte őket. Galla most egy olyan korszakról mesélt, amikor még mindenki fiatal volt és tele volt tervekkel. Az első találkozásuk pillanata örökre beleégett az emlékezetébe, és meghatározta későbbi viszonyukat is. A humorista az alábbi megható sorokkal idézte fel a kezdeteket:

1980 óta ismertem személyesen. Jóbarátom, Novai Gábor mutatott be minket egymásnak. Az Emberek, figyeljetek! című dalomra azt írta, hogy "olyan gallásos". Azt is megosztotta velem, hogy ha írok neki, azért válaszol, mert volt gyerekszobája. Kedves, jó humorú, szeretni való ember volt. Kedvenc dalaim tőle a Szexbomba rumba és a Repülőnap. Mélyen gyászolom...

Ezek a sorok hűen tükrözik azt a közvetlenséget és tiszteletet, ami Fenyő Miklóst jellemezte. Galla szavai nyomán felsejlik egy olyan ember képe, aki a sikerei ellenére is megmaradt egy igazi úriembernek.

Galla Miklós fiatalon ismerte meg a zenészt (Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport)

Rivalizálásból örök barátság

Kevesen tudják, de volt idő, amikor a két legenda egymás "ellenfeleként" tűnt fel a színpadon. A nyolcvanas évek pezsgő zenei világa olykor különös helyzeteket szült, ahol a tehetségek összemérték erejüket. Galla Miklós azonban tisztázta, hogy ez a fajta versengés sosem mérgezte meg a kapcsolatukat, sőt, inkább építette azt. Az egykori közös fellépések és a Dolly Roll korszaka most újra elevenen él benne:

1984-ben rivalizáltam vele, mert a Dolly Rollban játszottam vendégzenészként. Zseniális énekes és szerző volt. Egy műfaj volt. Fenyő Miklós örökké velünk marad!

A zenész ezzel a vallomással ismerte el barátja megkérdőjelezhetetlen zsenialitását és egyediségét. Fenyő Miklós távozásával egy korszak zárult le, de emléke Galla Miklós és a rajongók szívében tovább él.