Kozso szívszorító vallomása Fenyő Miklósról: "Mindig a szívemben fogom őrizni"

Az egész országot megrázta Fenyő Miklós váratlan halálhíre, rengetegen emlékeztek meg az elhunyt művészről, köztük pályatársak, barátok. Kozso most elmesélte, hogy neki is fontos helyet foglal el Fenyő Miklós az életében.

Kozso pontosan emlékszik a napra, amikor először találkozott Fenyő Miklóssal, pedig több, mint harminc éve volt (Fotó: Mediaworks Archív)

Kozso és Fenyő Miklós nagy találkozása

Kozso már az első pillanatban érezte, hogy különleges emberrel ül szemben, és ez a beszélgetés nemcsak szakmailag, hanem emberileg is nyomot hagy majd benne.

1991-ben találkoztunk Fenyő Miklóssal. Én kerestem meg őt, mert több zenész barátommal dolgozott, és éreztem, hogy beszélnem kell vele. Először leültünk a városban, elkezdtünk beszélgetni, aztán nála folytattuk. Nagyon kemény két-három óra volt. Nagyon energikus volt. Rengeteg pozitivitást adott nekem, eszméletlen ötleteket adott. Huszonhét zenekart indítottam el életem során, nagyon sok tippet adott ezzel kapcsolatban is, és valamilyen szinten része is volt ebben

– mesélte Kozso.

Úgy emlékszik vissza, hogy akkor még pályája elején járt, és minden mondat, minden tanács aranyat ért számára.

„Hosszú távon elindítottunk egy kapcsolatot vele, ez volt a legfontosabb. Amikor elkezdtem producerként dolgozni, abban nagyon sokat segített. Csodás ötleteket adott, több is volt, amit azért valósítottam meg, mert ő tanácsolta. A másik ilyen rettentően fontos ember az életemben Pásztor László, a Neoton egyik alapítója, akitől rengeteg támogatást kaptam a karrieremben” – mondta.

Fenyő Miklós halála megrázta az országot, hatalmas népszerűségnek örvendett a legenda (Fotó: Mediaworks)

Találkozásuk alkalmával Kozso szerint Fenyő Miklós kíváncsi volt rá, nemcsak zenészként, hanem emberként is.

„Zseniális ember volt, nagyon szerettem és nagyon tiszteltem. Rengeteg buliban találkoztunk később, akkor mindig megölelt. A beszélgetésünk nagyon mély kapcsolódás volt, nem csak szakmai” – vallotta.

Szerinte ritka az olyan nagy formátumú művész, aki ennyire nyitott és figyelmes tud maradni mások felé.

Kozso megrendült a szomorú híren

Amikor megtudta, hogy Fenyő Miklós elhunyt, Kozso hosszú ideig nem akarta elhinni, amit hall.

Meg voltam döbbenve. Egyszerűen nem akartam elhinni, valódi sokk volt, mert nagyon sok emlék köt hozzá. Ráadásul még nem volt idős, nagyon fiatal volt. Annyi energiája volt még mindig, hogy én azt gondoltam, hogy száz évig is zenélni fog

– mondta megrendülten.