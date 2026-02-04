Kozso szívszorító vallomása Fenyő Miklósról: "Mindig a szívemben fogom őrizni"

Az egész országot megrázta Fenyő Miklós váratlan halálhíre, rengetegen emlékeztek meg az elhunyt művészről, köztük pályatársak, barátok. Kozso most elmesélte, hogy neki is fontos helyet foglal el Fenyő Miklós az életében.
Kozso már az első pillanatban érezte, hogy különleges emberrel ül szemben, és ez a beszélgetés nemcsak szakmailag, hanem emberileg is nyomot hagy majd benne.
1991-ben találkoztunk Fenyő Miklóssal. Én kerestem meg őt, mert több zenész barátommal dolgozott, és éreztem, hogy beszélnem kell vele. Először leültünk a városban, elkezdtünk beszélgetni, aztán nála folytattuk. Nagyon kemény két-három óra volt. Nagyon energikus volt. Rengeteg pozitivitást adott nekem, eszméletlen ötleteket adott. Huszonhét zenekart indítottam el életem során, nagyon sok tippet adott ezzel kapcsolatban is, és valamilyen szinten része is volt ebben
– mesélte Kozso.
Úgy emlékszik vissza, hogy akkor még pályája elején járt, és minden mondat, minden tanács aranyat ért számára.
„Hosszú távon elindítottunk egy kapcsolatot vele, ez volt a legfontosabb. Amikor elkezdtem producerként dolgozni, abban nagyon sokat segített. Csodás ötleteket adott, több is volt, amit azért valósítottam meg, mert ő tanácsolta. A másik ilyen rettentően fontos ember az életemben Pásztor László, a Neoton egyik alapítója, akitől rengeteg támogatást kaptam a karrieremben” – mondta.
Találkozásuk alkalmával Kozso szerint Fenyő Miklós kíváncsi volt rá, nemcsak zenészként, hanem emberként is.
„Zseniális ember volt, nagyon szerettem és nagyon tiszteltem. Rengeteg buliban találkoztunk később, akkor mindig megölelt. A beszélgetésünk nagyon mély kapcsolódás volt, nem csak szakmai” – vallotta.
Szerinte ritka az olyan nagy formátumú művész, aki ennyire nyitott és figyelmes tud maradni mások felé.
Amikor megtudta, hogy Fenyő Miklós elhunyt, Kozso hosszú ideig nem akarta elhinni, amit hall.
Meg voltam döbbenve. Egyszerűen nem akartam elhinni, valódi sokk volt, mert nagyon sok emlék köt hozzá. Ráadásul még nem volt idős, nagyon fiatal volt. Annyi energiája volt még mindig, hogy én azt gondoltam, hogy száz évig is zenélni fog
– mondta megrendülten.
Bevallása szerint napokig nem tudta feldolgozni a hírt.
Úgy érzi, karrierje alakulásában kulcsszerepe volt annak a néhány órás beszélgetésnek, amely annak idején elindította őt a saját útján, ugyanis ő volt az egyik fontos szereplő Kozso életében, aki saját együttes alapítására biztatta.
Nekem nagyon meghatározó találkozás volt vele. Én még csak kezdő voltam, amikor leültem vele beszélgetni. Akkor még csak más embereknek segítettem zenekart csinálni, és többek között ő volt az, aki nagyon biztatott, hogy saját magamat is kezdjem felépíteni, vágjak bele egy zenekarba
– mesélte.
Felidézte, hogy többek között ebből a bátorításból született meg később az együttese, még az Ámokfutók előtt.
„Akkor jött az Alvajárók zenekar, és neki ebben mindenképpen nagy része volt. Ha ő nincs, lehet, hogy soha nem merek beleállni igazán a saját utamba” – mondta.
A beszélgetés végén arról is beszélt, hogy Fenyő Miklós emléke örökre vele marad, és mindig hálával gondol vissza arra, amit tőle kapott.
Rengeteget tanultam tőle, zenében, emberileg, kitartásban. Mindig a szívemben fogom őrizni
– zárta gondolatait Kozso.
