Zsoldos Dedy elmondta, miért szakított valójában Fenyő Miklós és zenekara

Zsoldos Dedy neve ismerősen csenghet sokaknak, 1982-ben érkezett a Hungáriába Flipper Öcsivel, majd annak felbomlása után a Dolly Roll tagja volt évekig. Ezután jött a Step-korszak, újabb lemezekkel és címlapokkal, majd külföldön zenélt sokat, Fenyő Miklós zenekarában dobolt, és jelenleg is tanít.

Zsoldos Dedy továbbra is aktív, fellép és dobot tanít

(Fotó: Zsoldos Dedy)

Három gyerek apja, párja pedig pszichológus. „Mindegyik gyerekem rendkívül muzikális, a nagylányom gyerekorvos, kétszeres anyuka, a fiam üzletember, a kislányom pedig a médiában dolgozik. Mindegyiknek nagyon jó érzéke van a zenéhez” – mesélte megkeresésünkre.

Kétszer vált, tíz éve működik a mostani kapcsolata. „Zsófi pszichológus, rengeteg kliense van, büszke vagyok rá, milyen csodálatos lány. Amióta mi együtt vagyunk, egy csomó ismerősünk elvált attól, akit ebben a tíz évben vett feleségül.”

Mi viszont nem élünk együtt, és ez a titok!

„Neki van egy lakása, ahol a rendelőjét üzemelteti, és nekem is van egy lakásom, ahol minden nap tanítok. Esténként találkozunk, együtt alszunk itt vagy ott, hétvégén meg közös programjaink vannak” – mondta a 63 éves zenész.

A fia még vele lakik, pontosabban ugyanabban a házban, de más lakásban. A dobolni tanuló gyerekek meg sok éve járnak hozzá magánórákra, de ebből nincs probléma a lakóközösségben. A szomszédok szerinte nagyon rendesek, aranyosak, néha megjegyzik, ha ügyes tanítványt hallottak.

Zsoldos Dedy a Step együttessel ma is zenél

A Step zenekarral is gyakran lép fel. „1987-ben alakultunk, három nagylemezt adtunk ki, majd megszűnt a formáció. 27 évig nem létezett az együttes, pár éve újraélesztettük.”

A Step együttes neve persze Flipper Öcsi nevével forrt össze: próbálkoztunk a pótlásával, de nem volt egyszerű, ahogy Sipos F. Tamást sem fogadta el Cipő helyett a közönség, amikor a Republicban énekelt.

„Házon belül pótoltuk végül, Popper Péter énekli Öcsi dalait. A zenekarban van még Keszthelyi László basszusgitáron, Bereczky Norbert gitáron és Erdő Zoltán szaxofonon.”

Zsoldos Dedy számos hazai formációban zenélt

(Fotó: Zsoldos Dedy)

Jelenleg ketten vannak az eredeti tagok közül, de a banda feltámasztásakor mindenkit felkértek a régi csapatból. „Kisszabó Gábor, aki azt mondta, hogy soha többet nem fog basszusgitározni, végül az Első Emelettel és a Solarisszal is visszatért. Fehér Attila pedig kilépett ebből a formációból. Mi a Steppel kisebb helyeken, klubokban játszunk. Van egy százötven-kétszáz fős rajongótáborunk, ők nagy szeretettel jönnek el minden egyes koncertre és éneklik végig a dalokat az első hangtól az utolsóig, pedig mindig ugyanazt kapják. Mi csak értük vagyunk, nem írunk új dalokat. Ez egy nosztalgiazenekar, egy évben pár alkalommal fellépünk” – mesélte.