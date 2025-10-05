Zsoldos Dedy elmondta, miért szakított valójában Fenyő Miklós és zenekara

Zsoldos Dedy neve ismerősen csenghet sokaknak, 1982-ben érkezett a Hungáriába Flipper Öcsivel, majd annak felbomlása után a Dolly Roll tagja volt évekig. Ezután jött a Step-korszak, újabb lemezekkel és címlapokkal, majd külföldön zenélt sokat, Fenyő Miklós zenekarában dobolt, és jelenleg is tanít.
Három gyerek apja, párja pedig pszichológus. „Mindegyik gyerekem rendkívül muzikális, a nagylányom gyerekorvos, kétszeres anyuka, a fiam üzletember, a kislányom pedig a médiában dolgozik. Mindegyiknek nagyon jó érzéke van a zenéhez” – mesélte megkeresésünkre.
Kétszer vált, tíz éve működik a mostani kapcsolata. „Zsófi pszichológus, rengeteg kliense van, büszke vagyok rá, milyen csodálatos lány. Amióta mi együtt vagyunk, egy csomó ismerősünk elvált attól, akit ebben a tíz évben vett feleségül.”
Mi viszont nem élünk együtt, és ez a titok!
„Neki van egy lakása, ahol a rendelőjét üzemelteti, és nekem is van egy lakásom, ahol minden nap tanítok. Esténként találkozunk, együtt alszunk itt vagy ott, hétvégén meg közös programjaink vannak” – mondta a 63 éves zenész.
A fia még vele lakik, pontosabban ugyanabban a házban, de más lakásban. A dobolni tanuló gyerekek meg sok éve járnak hozzá magánórákra, de ebből nincs probléma a lakóközösségben. A szomszédok szerinte nagyon rendesek, aranyosak, néha megjegyzik, ha ügyes tanítványt hallottak.
A Step zenekarral is gyakran lép fel. „1987-ben alakultunk, három nagylemezt adtunk ki, majd megszűnt a formáció. 27 évig nem létezett az együttes, pár éve újraélesztettük.”
A Step együttes neve persze Flipper Öcsi nevével forrt össze: próbálkoztunk a pótlásával, de nem volt egyszerű, ahogy Sipos F. Tamást sem fogadta el Cipő helyett a közönség, amikor a Republicban énekelt.
„Házon belül pótoltuk végül, Popper Péter énekli Öcsi dalait. A zenekarban van még Keszthelyi László basszusgitáron, Bereczky Norbert gitáron és Erdő Zoltán szaxofonon.”
Jelenleg ketten vannak az eredeti tagok közül, de a banda feltámasztásakor mindenkit felkértek a régi csapatból. „Kisszabó Gábor, aki azt mondta, hogy soha többet nem fog basszusgitározni, végül az Első Emelettel és a Solarisszal is visszatért. Fehér Attila pedig kilépett ebből a formációból. Mi a Steppel kisebb helyeken, klubokban játszunk. Van egy százötven-kétszáz fős rajongótáborunk, ők nagy szeretettel jönnek el minden egyes koncertre és éneklik végig a dalokat az első hangtól az utolsóig, pedig mindig ugyanazt kapják. Mi csak értük vagyunk, nem írunk új dalokat. Ez egy nosztalgiazenekar, egy évben pár alkalommal fellépünk” – mesélte.
Volt, hogy a Hungáriával felléptek a Puskás Arénában 50 ezer ember előtt, máskor meg kétszáz néző előtt zenéltek a Steppel, ezzel nincs semmi baja. „Teljesen más a hangulat, de klubozni jó, sokkal közelebb van a közönség, a közvetlen kontaktus pedig kell egy zenésznek” – vélekedett.
A tavalyi és idei két Hungária-koncert szerinte csodálatos volt. „Tavaly az volt a szlogen, hogy ’Most vagy soha’, aztán mégis lett még két ráadás. Én imádtam azt a zenét, a kollégákat. A tavalyi Hungária-nagykoncert előtt pedig nagyon sokat gyakoroltam, és nem azért, mert ezek olyan nehéz dalok.”
Fontos volt nekem, hogy tökéletesen szóljon a dob – hogy utána csak dicséretet kaphassak.
„És kaptam is! Nagyjából hatvanszor eljátszottam a koncertet, úgy mentem az első próbára. Nagyon jó érzés úgy dolgozni, hogy magabiztos vagy” – emlékezett.
Fenyővel kétszer szakítottak, először 1983 nyarán, amikor az énekes gyakorlatilag kirúgta az egész zenekart. Előtte való évben jelent meg az Aréna, a feloszlás után pedig a Finálé című lemez. „Az Arénát sokan a legjobb lemeznek tartják.”
A Finálé pedig nem úgy született, hogy a zenekar egyben volt boldogságban és békességben: a zenekar addigra feloszlott, illetve Fenyő Miki kirúgta a tagokat, viszont a hanglemezgyártó vállalatnál még volt szerződés egy lemezre.
„Így született meg a Finálé, amelyre összeszedtek korábban rögzített dalokat. Úgy emlékszem, hogy hat szám már fel volt véve a Magyar Rádió nyolcas stúdiójában.”
„Fenyő Mikivel mi nagyon sokat játszottunk, idén nyáron történt a második szakítás, ekkor alakult meg a Budapest Rock’N’Roll Band. Ez egy az egyben az a zenekar, amely Fenyő Miklóst kísérte, Fenyő Gyöngye néven, egyben ugyanaz a zenekar, amely a Hungária mögött állt a Puskásban és az MVM Dome-ban is. Énekeseket kellett csak bevenni Fenyő Miki és Dolly helyére, Pintácsi Viki és Andorai Peti érkeztek helyettük.”
Hetven százalékban játszunk Hungária számokat, a többi pedig a műfaj legnagyobb világslágerei.
„Mivel én Hungária tag voltam, jogfolytonosan ezt az ügyet életben szeretném tartani, azaz mi nem tribute-zenekar vagyunk. A Hungáriát pedig többen szeretik itthon, mint ahányan befértek a stadionba” – mesélte a dobos.
A második szakítás friss, idei.
Valójában 2023 decembere óta feszültség volt tapasztalható Miki és a zenekar között, anyagi problémák voltak.
„Amikor jeleztük a problémát, megharagudott ránk, és egész 2024-ben nem voltunk beszélő viszonyban. Utána mi a menedzserrel, Környei Attilával beszéltünk: elmondtuk neki, hogy csinálunk egy külön zenekart, de ha lesz Fenyő-koncert, akkor ne féljen, azt részesítjük majd előnyben, és csak az üres napokra szervezünk magunknak koncertet.”
Amikor Miki ezt megtudta, minden egyeztetés nélkül azonnal menesztette a zenekart.
„Tudott zenészeket is szerzeni, három héttel később szegeden már teljesen új zenekar játszott mögötte” – mesélte Zsoldos Dedy.
A szakítás oka tehát az volt, hogy a zenekar több koncertet szeretett volna, mert ez a megélhetésük: „Egészen egyszerűen az történt, hogy Mikinek kevés koncertje volt idén. Magasra emelte a saját fellépti díját, miközben a zenekari tagok gázsija nem emelkedett... és ezért az éves harminc-negyven koncertből idén csak tizenöt jött össze. Sok városi, falusi rendezvénynek erre már nem volt pénze.”
Kicsit fáj neki, hogy nem nevezte meg Fenyő a zenészeket a koncertek végén, de túllépett ezen. „Én Fenyőnél nem Zsoldos Dedy voltam, a Hungária volt tagja, hanem a Fenyő Gyöngye zenésze, ugyanolyan jogokkal, mint a többiek. Nem is mutatta be a koncerten a zenekar tagjait, tizenöt év alatt nem mondta egyszer sem, hogy a doboknál Zsoldos Dedy… de mindegy, mi ezt elfogadtuk” – jegyezte meg.
Most elégedett a helyzetével, több évtized zenélés után: „Hálás vagyok a sorsomnak, szeretném továbbvinni a Hungária-hagyományt. Kívánom, hogy 120 évig éljenek a tagok, de a zene mindenkié, a Hungária hagyatéka pedig részben az enyém, mivel benne voltam az eredetiben, ez nekem még jár is.”
