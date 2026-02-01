Az Irigy Hónaljmirigy is búcsúzik Fenyő Miklóstól: „Furcsa helyzet egy paródia, miután elhunyt valaki”

Fenyő Miklós halála túlzás nélkül az egész országot letaglózta. Az amerikai rock and roll zene egyik magyarországi meghonosítója a januárt már kórházban töltötte, mégis mindenki reménykedett, hogy felgyógyul a tüdőgyulladásból és a szövődményeiből. Szombat hajnalban azonban bekövetkezett a legrosszabb: Fenyő Miklós meghalt. Rajongói és pályatársai is megrendülten fogadták a gyászhírt, az Irigy Hónaljmirigy zenekar oszlopos tagja, Sipos Tamás pedig a Borson keresztül megható gondolatokkal búcsúzott.
„Fenyő Miklós és a Hungária munkásságát nagyon nagyra tartottuk, megkerülhetetlen kincseket adtak a magyar zenének. Az én fiatalságomat is meghatározta: nem volt olyan házibuli, ahol ne csendültek volna fel Fenyő Miklós dalai. És tudom, az azóta felnövő generációk is hallgatták és hallgatják: biztos vagyok benne, hogy még hosszú-hosszú évekig lesz a bulik himnusza a Csókkirály, a Ciao Marina, a Csavard fel a szőnyeget…” – sorolta Sipos Tamás.
„Túl sok személyes kapcsolódásunk nem volt: még annak idején, »időszámításunk előtt« a Dárdióval mentünk közösen turnézni. De a munkássága mindig is nagy hatással volt ránk” – ismerte el Sipos Tamás. A szombat hajnalban elhunyt Fenyő Miklós dalait mindenki ismerte és szerette, népszerűsége egy pillanatra sem vitatható, s mint ilyen, nem csoda, hogy az Irigy Hónaljmirigy is feldolgozta a Csókkirályt, méghozzá óriási sikerrel: a legnagyobb videómegosztón több mint egymillióan nézték már meg.
Ez ilyenkor mindig kényes, furcsa helyzet: elővenni egy paródiát, miután elhunyt valaki. Annak idején volt is már kellemetlen tapasztalatunk ebből, a kommentelők rossz néven vették, hogy egy elhunyt énekesről előkerült egy, egyébként évekkel ezelőtti paródiánk. Sajnos nem ez az első eset, hogy egy ekkora ikon távozik. Ilyenkor próbáljuk szenzitíven kezelni ezt a helyzetet, és van, hogy levesszük a műsorról az adott előadóról készített dalt
– fogalmazott Sipos Tamás a Hungária zenekart is méltatva, majd a február 28-i Irigy Hónaljmirigy 35. jubileumi nagykoncert kapcsán elmondta:
„A Hungária paródia nem volt műsoron egy ideje, de valami »lájtos«, tiszteletteljes megemlékezést lehet, hogy be fogunk iktatni. Ambrus Zoliról is lesz egy megemlékező blokk… De alapvetően egy vidám estét szeretnénk: valahogy ízlésesen megoldjuk” – mosolygott a zenész.
