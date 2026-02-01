Az Irigy Hónaljmirigy is búcsúzik Fenyő Miklóstól: „Furcsa helyzet egy paródia, miután elhunyt valaki”

Fenyő Miklós halála túlzás nélkül az egész országot letaglózta. Az amerikai rock and roll zene egyik magyarországi meghonosítója a januárt már kórházban töltötte, mégis mindenki reménykedett, hogy felgyógyul a tüdőgyulladásból és a szövődményeiből. Szombat hajnalban azonban bekövetkezett a legrosszabb: Fenyő Miklós meghalt. Rajongói és pályatársai is megrendülten fogadták a gyászhírt, az Irigy Hónaljmirigy zenekar oszlopos tagja, Sipos Tamás pedig a Borson keresztül megható gondolatokkal búcsúzott.

Fenyő Miklósról a szakma kiemelkedő alakjai is megemlékeztek, köztük az Irigy Hónaljmirigy is (Fotó: Teknős Gábor)

„Nem volt olyan házibuli, ahol ne csendültek volna fel Fenyő Miklós dalai”

„Fenyő Miklós és a Hungária munkásságát nagyon nagyra tartottuk, megkerülhetetlen kincseket adtak a magyar zenének. Az én fiatalságomat is meghatározta: nem volt olyan házibuli, ahol ne csendültek volna fel Fenyő Miklós dalai. És tudom, az azóta felnövő generációk is hallgatták és hallgatják: biztos vagyok benne, hogy még hosszú-hosszú évekig lesz a bulik himnusza a Csókkirály, a Ciao Marina, a Csavard fel a szőnyeget…” – sorolta Sipos Tamás.