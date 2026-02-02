Fenyő Miklós halála így érintheti a családját: „Újra felmerül, ki vagyok nélküle, hogyan tovább..."

Fenyő Miklós halála nemcsak a közönséget rendítette meg, hanem természetesen a családját is, akik a nyilvánosságtól következetesen óvták magánéletüket. A legendás előadó néhai feleségétől, Ágnes Veronikától két gyermeke született: Dávid és Diána. Bár mindketten felnőttek, sőt, már szülővé váltak, a veszteség feldolgozása számukra sem egyszerű, különösen egy olyan életmű és ikonikus státusz árnyékában, amely a gyászt óhatatlanul a reflektorok fényébe helyezi. Diána egy Balázs nevű kisfiút nevel, Dávidnak pedig egy kislánya van, így a család több generációt érintő érzelmi folyamattal néz szembe.

Fenyő Miklós felesége 2013-ban halt meg, a zenészlegenda 13 évet bírt ki nélküle (Fotó: Máté Krisztián)

Fenyő Miklós családja kénytelen lesz megküzdeni a gyász külső tényezőivel is

„Alapvetően a gyász egy belső, intim folyamat, és itt is valami hasonlónak kéne megtörténnie” – kezdte Dr. Makai Gábor pszichológus, aki azt is elárulta lapunknak, hogy a nyilvánosság ezt jelentősen megnehezítheti:

Amikor nagyon sok ember sok-sok oldalon keresztül osztja meg velünk emlékeit és gondolatait, a gyász könnyen külsővé válik

– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ilyenkor a hozzátartozók nemcsak a saját veszteségükkel szembesülnek, hanem mások narratíváival: „Ilyenkor az elhunyt már nemcsak az én apám, hanem egy ikon, akit mindenki más is gyászol”.

Nem szabad teljesen kizárni a külvilágot

A szakember szerint ez az állapot könnyen túlterhelheti a gyász folyamatát: „Kevésbé tudom kontrollálni, kevésbé tudom megélni önmagamban azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyek bennem vannak és még meg fognak jelenni” – árulta el Dr. Makai Gábor, aki hozzátette, hogy a külvilág reakciói akár bűntudatot is ébreszthetnek a gyászolóban:

Felmerülhet a bűntudati dilemma: vajon rosszul gyászolok-e, hiszen számomra mást jelent az apám, mint a külvilágnak

– vallotta be a pszichológus.

Gyakori az identitásválság

Dr. Makai Gábor rámutatott arra, hogy ilyenkor felerősödhet az identitás kérdése: „Újra felmerül, hogy akkor én ki vagyok nélküle, hogyan tovább”. Hozzátette a szakember, hogy fontos, a gyászolók ne érezzék kötelességüknek a külvilág elvárásainak való megfelelést, és ne az ikon árnyékában próbáljanak tovább élni.