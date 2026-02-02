Fenyő Miklós halála így érintheti a családját: „Újra felmerül, ki vagyok nélküle, hogyan tovább..."

Fenyő Miklós halála nemcsak a közönséget rendítette meg, hanem természetesen a családját is, akik a nyilvánosságtól következetesen óvták magánéletüket. A legendás előadó néhai feleségétől, Ágnes Veronikától két gyermeke született: Dávid és Diána. Bár mindketten felnőttek, sőt, már szülővé váltak, a veszteség feldolgozása számukra sem egyszerű, különösen egy olyan életmű és ikonikus státusz árnyékában, amely a gyászt óhatatlanul a reflektorok fényébe helyezi. Diána egy Balázs nevű kisfiút nevel, Dávidnak pedig egy kislánya van, így a család több generációt érintő érzelmi folyamattal néz szembe.
„Alapvetően a gyász egy belső, intim folyamat, és itt is valami hasonlónak kéne megtörténnie” – kezdte Dr. Makai Gábor pszichológus, aki azt is elárulta lapunknak, hogy a nyilvánosság ezt jelentősen megnehezítheti:
Amikor nagyon sok ember sok-sok oldalon keresztül osztja meg velünk emlékeit és gondolatait, a gyász könnyen külsővé válik
– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ilyenkor a hozzátartozók nemcsak a saját veszteségükkel szembesülnek, hanem mások narratíváival: „Ilyenkor az elhunyt már nemcsak az én apám, hanem egy ikon, akit mindenki más is gyászol”.
A szakember szerint ez az állapot könnyen túlterhelheti a gyász folyamatát: „Kevésbé tudom kontrollálni, kevésbé tudom megélni önmagamban azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyek bennem vannak és még meg fognak jelenni” – árulta el Dr. Makai Gábor, aki hozzátette, hogy a külvilág reakciói akár bűntudatot is ébreszthetnek a gyászolóban:
Felmerülhet a bűntudati dilemma: vajon rosszul gyászolok-e, hiszen számomra mást jelent az apám, mint a külvilágnak
– vallotta be a pszichológus.
Dr. Makai Gábor rámutatott arra, hogy ilyenkor felerősödhet az identitás kérdése: „Újra felmerül, hogy akkor én ki vagyok nélküle, hogyan tovább”. Hozzátette a szakember, hogy fontos, a gyászolók ne érezzék kötelességüknek a külvilág elvárásainak való megfelelést, és ne az ikon árnyékában próbáljanak tovább élni.
A közösségi média szerepéről szólva elárulta, hogy nem feltétlen a teljes kizárás a megoldás: „Azt szoktuk mondani, hogy határt kell húzni” – vallotta be, hozzátéve: „Itt a kulcs a kontrollon van”. Dr. Makai szerint a saját ritmus védelme egyfajta énvédő mechanizmus, amely segíthet abban, hogy a gyász valóban belső, személyes folyamat maradhasson.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.