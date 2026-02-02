Bochkor Gábor: Meg voltam róla győződve, hogy Fenyő Miki ki fog jönni a kórházból

Fenyő Miklós szombaton bejelentett halálhíre szó szerint az egész országot megrázta, hiszen mindenki, de tényleg mindenki arra számított, hogy a tüdőgyulladással január 11-én kórházba került énekes-zeneszerző hamarosan felépül és visszatér a színpadra, ahol gyakorlatilag az egész életét töltötte. Rengetegen állnak most értetlenül széttárt karokkal és teszik fel a kérdést: Ez hogy történhetett? Köztük Bochkor Gábor is, aki hangot is adott a benne is felmerülő kérdéseknek.

Fenyő Miklós halála mélyen érintette Bochkor Gábort is (Fotó: Mediaworks)

Bochkor Gábor: Óriási veszteség, hiszen Fenyő Miklós egyedi alakja volt a magyar könnyűzenének

„Teljesen és komolyan meg vagyok döbbenve. Holott nekem nem volt ő barátom. Egyszerűen csak nagy tisztelője vagyok Fenyő Miklósnak. Megmondom őszintén, teljesen értetlen vagyok. Egy aktív életet élő férfi, aki bemegy egy tüdőgyulladással a kórházba és nem jön ki onnan… Nem értem, hogy nem megy 2026-ban, hogy ez kvázi bagatell ügy legyen.”

Nem akarok és nem is tudnék szakérteni ebben a témában, de megdöbbentő számomra.

„Óriási veszteség, hiszen Fenyő Miklós egyedi alakja volt a magyar könnyűzenének. Meg voltam róla győződve, hogy ki fog jönni és ez egy párhetes történet lesz csupán. Nagyon nagy alakot veszítettünk el” - kezdte hétfő reggel a Retro Rádió stúdiójában Bochkor Gábor.

Bochkor Gábor minden órában lejátszott egy Fenyő Miklós slágert hétfő reggel (Fotó: Teknős Gábor)

„Isten nyugosztalja Fenyő Mikit!”

A műsorvezető végül azzal az ötlettel állt elő, hogy a hétfői adásban, minden órában egy-egy Fenyő Miklós slágerrel emlékeznek meg a az ország „jampijáról”: „Minden órában lejátszunk egy dalt a tiszteletére. Egyébként ő azon kevés idősebb zenészek közé tartozott ő, akivel nem voltam intenzív kapcsolatban, de mégis nagyon tiszteltem őt. Az, amit ez a manus a magyar könnyűzenei palettára behozott, ráadásul nagyon jó ízléssel… Ne felejtsük el, hogy a rock & rollt lehet iszonyat sz.rul játszani. Ő hihetetlenül autentikusan csinálta. Ráadásul hozott egy új nyelvezetet is, vagyis talált ki, ami elképesztő. Nagyon sajnálom! Isten nyugosztalja Fenyő Mikit!” – búcsúzott a legendától Bochkor Gábor.