Megtörte a csendet Fenyő Miklós régi barátja: "Akárhogy változott az idő, ő tudott mindenkihez szólni "

Az egész ország gyászba borult, amikor január 31-én bejelentették, hogy hosszas betegeskedést követően elhunyt Fenyő Miklós. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró óriási űrt hagy maga után, akinek az emléke előtt a pályatársak is sorra tisztelegnek. A lemezlovas Dévényi Tibor eddig csendben gyászolt, ám nemrég előállt, hogy felidézze a közös történetüket.

Fenyő Miklósra emlékezett a régi barát, Dévényi Tibor / Fotó: GaborTeknos

Dévényi Tibor is megemlékezett Fenyő Miklósról

Szomszédok voltak, sőt, barátok. Dévényi Tibor 1965-ben, míg Fenyő Miklós 1968-ban nyerte meg a Ki mit tud? elnevezésű tehetségkutatót, amelynek versenyzői szoros egységet alkottak, segítették egymást.

Miklós, mint előadó és zenész, nagyon érezte a színpadot és a hangulatokat. Az ő életműve, a szereplése mindig megtalálta a közönségnek a hangját, hangvételét, akárhogy változott az idő, ő tudott mindenkihez szólni

- mondta el a Tények Pluszban Dévényi Tibor, aki szerint Fenyő Miklós az előadók közt egészen más tészta volt. Kiemelte, hogy érdemes volt vele együtt dolgozni, mivel a jó hangulat garantált volt.

Volt, amikor egy házban laktunk elég sokáig, és akkor nagyon-nagyon jóban voltunk. Ezen a pályán ne olyannak képzeljék el a barátságot, mint a papírforma szerint: jó kollégák voltunk, akivel szívesen együtt voltunk

- tette hozzá.