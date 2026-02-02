Laár András semmiből jött vallomása Fenyő Miklósról: "Így halt meg, nem volt igazán boldog"

A gyászhír hallatán megállt a levegő a hazai művészvilágban, hiszen Fenyő Miklós neve egyet jelentett az életigenléssel és a lüktető ritmussal. Laár András, a KFT zenekar és a L’art pour l’art Társulat oszlopos tagja, aki évtizedek óta figyelte a legenda útját, most mély fájdalommal emlékszik vissza a kezdetekre és a közös sikerekre. A buddhista tanítóként is ismert művész szerint Fenyő nem csupán egy énekes volt, hanem egy kulturális jelenség, aki alapjaiban változtatta meg a magyar popzenét. Ebben a nehéz órában Laár felidézte azokat a pillanatokat, amikor még gyerekként, csillogó szemmel nézett fel a Hungária frontemberére.

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta (Fotó: Kallus György)

Fenyő Miklós egy örök bálvány: „Példakép volt számomra”

A két művész kapcsolata egészen a televízió aranykoráig nyúlik vissza, amikor a rock and roll még lázadásnak számított. Laár András számára a képernyőn feltűnő fiatal énekes jelentette a kiutat a hétköznapokból, és ez az élmény határozta meg későbbi zenei ambícióit is. Az első találkozásuk – még ha csak távolról is – sorsfordító volt az akkor még szárnyait bontogató fiatal tehetség számára.

Fiatal koromban láttam őt először a televízióban, amikor azt énekelték az ő Hungária együttesével, hogy csavard fel a szőnyeget. És aztán olyat is énekeltek, hogy csepereg az eső. Szóval ilyeneket énekeltek, a korai időben. És nekem ez nagyon tetszett. A Fenyő Miki különösen tetszett, mert valahogy olyan kis helyes arca volt, meg olyan kis jó hangja. Ugye én, nyolc évvel voltam nála fiatalabb, szóval felnéztem rá, és amikor én is zenész akartam lenni, akkor valahol egy kicsit példakép volt számomra.

Ezek az évek alapozták meg azt a tiszteletet, amit Laár András mindvégig érzett a legenda iránt. A rajongásból később szakmai kapcsolat és kölcsönös elismerés született.

Egy legendás közös út

Az idő múlásával a két ikonikus alak útja végül keresztezte egymást a színfalak mögött is. Nem csupán kollégák lettek, hanem egy olyan különleges produkció részesei, amely a mai napig emlékezetes a szakma számára. A közös munka során lehetőségük nyílt arra, hogy mélyebben megismerjék egymást, és a kezdeti távolságtartást felváltsa egyfajta bajtársiasság.

Egyszer csak eljött a pillanat, amikor mi összeismerkedtünk, megismert engem, és akkor haverok lettünk valamennyire. Tehát több ügyben is dolgoztunk mi együtt, még nagyon régen, Hungária Beatles produkcióban, a Szikorával, meg a Novaival, így négyesben csináltunk egy műsort.

A közös próbák és fellépések alatt Laár testközelből láthatta, hogyan dolgozik a maximalista zseni. Bár nem váltak elválaszthatatlan barátokká, a tisztelet és a "haveri" kötelék mindvégig megmaradt közöttük.