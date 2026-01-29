Bochkor Gábor megerősítette: "Hamarosan teljes lesz a csapat"

Hamarosan végleg lezárul egy korszak a Retro Rádió Bochkor című reggeli műsorában: január 30. után ugyanis távozik Bochkor Gábor állandó műsorvezetőtársa, Lovász László, aki a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át. Az, hogy februárban ki érkezik a helyére, továbbra is lázban tartja a hallgatókat, mialatt akadnak a régi és jelenlegi kollégáktól is érdeklődők: hol tudnak jelentkezni a castingra?
Laci péntekig lesz velünk. Sokan kérdezik, hogy na és utána akkor mi lesz? Pedig mi nem csinálunk castingot. Azt tudjuk nektek mondani, hogy hamarosan teljes lesz a csapat, tehát nem kell aggódni. Nem lesznek itt nagy kihagyások meg ilyesmi. De egyelőre többet nem mondunk. Csepegtetünk majd folyamatosan információkat, ez a lényeg
- mondta el a minap az élő adásban Bochkor Gábor.
Annyi bizonyos, hogy találgatásokban nincsen hiány, az új műsorvezető személyét illetően: amióta kikerült a műsor Facebook-oldalára egy fantomképes fotó, sorra érkeznek a tippek, a nevek közt pedig felbukkant Voga János, Jakupcsek Gabriella, István Dani, Molnár Mónika, valamint Jáksó László neve is. Utóbbi nemrég a közösségi oldalán reagált a felvetésre.
Én kedvelem Gábort, de nem dolgoztam vele az elmúlt harminc évben, nem tudom, milyen munkatárs
- írta a műsorvezető.
Így tehát biztosat továbbra sem lehet tudni, ám most már tényleg nem kell sokat várni ahhoz, hogy eldőljön, ki veszi át Lovász László helyét Bochkor Gábor mellett.
