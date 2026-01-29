Ismét kórházban kötött ki Zámbó Krisztián párja: "Rosszul forrt volna össze a csont!"

Zámbó Krisztián párja habár még csak két hete szenvedte el a balesetet, az orvosai szerint igazi csodabogárként gyógyul. Takács Zsuzska nehezen viseli a semmittevést, ezért az ágyhoz kötött napjaiból is megpróbálja kihozni a maximumot.
Zámbó Krisztián a baleset óta igazi hősként ápolja kedvesét, igyekszik mindenben a segítségére lenni. A minap pedig a kontrollvizsgálatra is sor került. Úton a kórházba menet azonban egy kellemetlen közúti helyzetbe kerültek.
Mióta Zsuzsi lába eltört, még óvatosabban közlekedek az autóval, hiszen akár egy intenzív fékezés egy gyalogos vagy egy másik autó miatt nagy kárt okozhat a párom lábában
– mesélte Krisztián.
„Úton a kontrollra tele voltak az utak a városban, én negyvennel mentem, hogy még csak véletlenül se történjen baj, de mögöttem a sofőr türelmetlenkedett. Félre álltam, hogy elengedjem és elmondjam neki, a párom lába el van törve. Kértem, hogy figyeljünk oda egymásra. Természetesen azonnal elszégyellte magát és sűrűn bocsánatot kért” – az eset azonban végződhetett volna rosszabbul is, ugyanis az ismeretlen sofőr mögött egy másik autós is állt, akik kis híján karamboloztak.
Zámbó Krisztián és párja végül sikeresen eljutott az orvoshoz, aki egy új gipszet helyezett Zsuzska lábára. Az éjszaka folyamán azonban világossá vált, hogy ez az új kötés nem tesz jót a modell lábának, így következő nap ismét a kórházban kötöttek ki.
„Nem akart rosszat az orvos persze, de rosszul lett begipszelve Zsuzsika lába. Nem állt 90 fokban, ahogy kellett volna, így ha nem megyünk vissza, rosszul forrt volna össze a csont. Szegény párom egész éjszaka nem aludt a rosszul felhelyezett gipsztől” – mesélte az énekes.
Visszamentünk a kórházba, ahol újra begipszelték a lábát. Iszonyatos fájdalmai voltak, mivel helyre kellett mozdítani azt, hogy jó szögben álljon.
A nehézségek után azonban Zsuzska igyekszik visszatérni a régi kerékvágásba. Egészsége továbbra is az első helyen áll, ezért lábát pihentetve edz, hogy fitten tartsa magát.
Én élsportoló voltam, a mozgás mindig is a mindennapjaim része volt, ezért most ez a legnehezebb része a gyógyulásnak, hogy a sportolás háttérbe szorul. Ettől függetlenül próbálok odafigyelni, és amennyire lehet mozogni. Mindenképpen azt szeretném, hogy a keringésem jól működjön. Ez a legfontosabb
– nyilatkozta lapunknak Takács Zsuzska, majd hozzátette:
„Bízom benne, hogy hamar vissza tudom építeni majd az izomzatot a rendszeres sportolásnak köszönhetően. Nem szomorkodom, hiszen oké, most pihennek az izmok, de biztos vagyok benne, hogy amint felépültem, le sem lehet majd robbantani rólam a magassarkút” – mondta viccelődve Zsuzska.
