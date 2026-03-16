Gyászol a futball világa: alig 20 évesen győzte le a rák a sztárjátékost

Sztárjátékosát gyászolja a török másodosztályban játszó Istanbulspor: Baran Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia az álmát, hogy az első csapatban játszhasson, mialatt kezeléseken vett részt.

Elhunyt játékosát gyászolja a török futball csapat

Mélységes gyászt érzünk a hőn szeretett labdarúgónk, Baran Alp Vardar elvesztése miatt, aki egy ideje már rákkezelésen esett át. Baran Alpra, a jellemére, a csapattársai iránti hűségére és a vidám mosolyára mindig emlékezni fogunk. Örökké a közösségünk szívében fog élni. Túl fiatalon távozott közülünk, ami mindannyiunkat mélyen megsebzett

- olvasható az egyesület közleményében.

Vardar összesen háromszor lépett pályára az Istanbulspor színeiben a 2023-24-es szezonban, mialatt a Super Ligában szerepeltek, mielőtt a betegsége miatt szüneteltetni kényszerült a karrierjét - írja a The Sun.

Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…



Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın… pic.twitter.com/NeWNo18eNt — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) March 15, 2026



