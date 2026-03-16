Gyászol a futball világa: alig 20 évesen győzte le a rák a sztárjátékost

Sztárjátékosát gyászolja a török másodosztályban játszó Istanbulspor: Baran Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia az álmát, hogy az első csapatban játszhasson, mialatt kezeléseken vett részt.
Mélységes gyászt érzünk a hőn szeretett labdarúgónk, Baran Alp Vardar elvesztése miatt, aki egy ideje már rákkezelésen esett át. Baran Alpra, a jellemére, a csapattársai iránti hűségére és a vidám mosolyára mindig emlékezni fogunk. Örökké a közösségünk szívében fog élni. Túl fiatalon távozott közülünk, ami mindannyiunkat mélyen megsebzett
- olvasható az egyesület közleményében.
Vardar összesen háromszor lépett pályára az Istanbulspor színeiben a 2023-24-es szezonban, mialatt a Super Ligában szerepeltek, mielőtt a betegsége miatt szüneteltetni kényszerült a karrierjét - írja a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.