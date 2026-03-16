Gyászol a futball világa: alig 20 évesen győzte le a rák a sztárjátékost

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 12:20
Megható szavakkal búcsúzott a klubja. Az elhunyt játékos hosszas küzdelmet vívott a rákkal.
Sztárjátékosát gyászolja a török másodosztályban játszó Istanbulspor: Baran Vardar mindössze 20 éves korában elhunyt, miután hosszas küzdelmet vívott a rákkal. A tehetséges középhátvédnek korábban fel kellett adnia az álmát, hogy az első csapatban játszhasson, mialatt kezeléseken vett részt.

Mindössze 20 évesen elhunyt a tehetséges sportoló

Elhunyt játékosát gyászolja a török futball csapat

Mélységes gyászt érzünk a hőn szeretett labdarúgónk, Baran Alp Vardar elvesztése miatt, aki egy ideje már rákkezelésen esett át. Baran Alpra, a jellemére, a csapattársai iránti hűségére és a vidám mosolyára mindig emlékezni fogunk. Örökké a közösségünk szívében fog élni. Túl fiatalon távozott közülünk, ami mindannyiunkat mélyen megsebzett

- olvasható az egyesület közleményében.

Vardar összesen háromszor lépett pályára az Istanbulspor színeiben a 2023-24-es szezonban, mialatt a Super Ligában szerepeltek, mielőtt a betegsége miatt szüneteltetni kényszerült a karrierjét - írja a The Sun. 


 

 

 

