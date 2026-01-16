Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Young G Béci: "Amióta megjelent a Tisza, olyan mértékű gyűlöletáradat van, amilyen korábban nem volt"

Young G Béci
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 08:30
Tisza Pártkommentelők
Egyre durvább kommentekkel és fenyegetésekkel találkozik, bárhol szólal meg a közéletről. Young G Béci szerint ez már nem vita, hanem félelemkeltés.
Nicole
A szerző cikkei

Young G Béci sosem rejtette véka alá a véleményét a közéleti kérdésekről sem, az utóbbi időben azonban bárhol szólal meg, azonnal undorító, sokszor fenyegető kommentekkel találja szemben magát. 

20220530 RÁCZ BÉLA _ VV BÉCI _ YOUNG G 4O9A9566 KUNOS Young G Béci
Young G Bécinek elege lett a gyűlöletáradatból (Fotó: Kunos Attila)

Young G Béci véleménye miatt kapott támadásokat

A rapper szerint valami alapjaiban változott meg a közbeszédben, és ez már nem egyszerű vita, hanem nyílt gyűlöletkeltés.

„Belefáradtam. Szeretném egyenesbe elmondani: apa vagyok, gyermekeim vannak, és amikor megszólalok, nem magam miatt teszem, hanem az ő jövőjük miatt legfőképpen. Mindig is volt véleményem. Régen is kimondtam a zenéimben, például a Prolitika című számomban – most néztem, több mint 10 évvel ezelőtt került fel a YouTube-csatornára –, csomó mindenhol elmondtam a véleményem, csak most valami megváltozott. Amióta megjelent a Tisza, olyan mértékű gyűlöletáradat van, amilyen ebben az országban korábban szerintem nem volt. Ez nem politikai különbség. Ez ellehetetlenítés: ha nem értesz egyet, akkor takarodj az országból, Fideszes bérenc, Fideszes g*ci, tönkreteszünk, a családodat, a gyerekeidet – ez nem normális. A legdurvább az egészben, hogy ezt pont azok csinálják, akik az elfogadásról és a toleranciáról beszélnek.”

@younggbeci

Apa vagyok, férj vagyok, rapper vagyok, dolgozó ember – másokért is felelősséggel. Lehet más véleményünk, lehet vitánk, de a gyűlölet, a megfélemlítés és az ellehetetlenítés nem megoldás. Beszélgessünk, érveljünk, tartsuk meg egymást embernek. 🤍🤝

♬ eredeti hang - Young G Béci 26

Young G Béci családja védelmében szólalt fel

Young G Béci arra is felhívta a figyelmet, hogy a támadások nemcsak őt érintik, hanem mindenkit, aki nem ért egyet a Tisza Párttal. Ráadásul sokaknak a munkáját és a megélhetését is fenyegetik.

„Amikor valakit nem a tettei, hanem a véleményei miatt akarnak ellehetetleníteni. Amikor el akarják venni a munkáját, a megélhetését, az emberi méltóságát. Vállalkozó vagyok, emberek dolgoznak nekem. Én direkt nem vittem bele a vállalkozásomat. Ott emberek dolgoznak, alkalmazottak, gyerekek megélhetése függ attól, hogy nyugodtan tudok-e dolgozni. És mégis belemennek a munkába, belemennek a megélhetésbe, csak azért, mert nem ugyanazt gondoljuk. Ez nem szabadság. Ez nem demokrácia. Ez félemlítés.

A rapper szerint a vita önmagában nem probléma, sőt, természetes része az emberi kapcsolatoknak.

A barátaimmal is vitatkozunk. Nem értünk mindig egyet, mégis tiszteljük és szeretjük egymást, mert lehet más a véleményed emberként is, nyugodtan használd a kommentszekciót, írd le, miben nem értesz egyet velem. Beszélgessünk! Miért olyan nehéz?

A határt azonban egyértelműen meghúzta Béci.

De ne gyűlölködj, fenyegess, ne álljatok a családomba, a gyerekeimbe. Ez nem vélemény. Ez emberi gonoszság. És ebből én nem kérek! Mindent meg tudunk beszélni, de ez a gyűlöletcunami, ami most van... Engem lehet szapulni, de mindennek van határa. Ez széthúzza az embereket, és nem összetartja.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu