Young G Béci: „Soha nem volt annyi kedvezmény, mint az Orbán-kormány alatt"

A közelmúltban vált ismertté a Tisza Párt megszorító csomagja, amely hatalmas terheket róna a magyar családokra és a vállalkozásokra. A tervek között szerepel a személyi jövedelemadó emelése és a családi kedvezmények drasztikus csökkentése, a vállalkozások adóterheinek jelentős növelése, valamint új, meglepő sarcok, például eb- és macskaadó bevezetése, amelyek tovább terhelnék a mindennapokat. Rácz Béla, azaz Young G Béci rapper, családapa és vállalkozó lesújtó véleményt fogalmazott meg a Tisza terveiről.
„Nagyon megnehezítené az alkalmazottak és a munkaadók helyzetét is. A többkulcsos adórendszer húzós… Megint az lenne, mint régen: ügyeskedne mindenki mindennel, és az nem lesz egy jó világ, abban biztos vagyok. Vállalkozóként ez a fajta adózás semmilyen szinten nem lenne jó a magyaroknak” – mondta az édesapa.
Az autós adózási tervek is aggasztják Bécit:
Ha olyan helyzetbe akarunk kerülni, mint Anglia, ahol az emberek inkább nem tartanak autót a magas adók miatt; meg arra alapoznak, hogy ott a tömegközlekedés a nagyvárosokban, én ezt értem... De egyik pillanatról a másikra ilyet nem lehet bevezetni
– mondta hangsúlyozva azt, hogy a mindennapi életben ezek a változások komoly gondokat okoznának a családoknak.
A SZJA-mentesség és a családi kedvezmények kérdése számára különösen kiemelt téma személyes érintettség miatt:
Édesanyámnak három gyereke van, és annyira boldog, hogy kapja a támogatást. Ez óriási segítség a családoknak, és szerintem még soha nem volt annyi kedvezmény, mint az Orbán-kormány alatt
– mondta Béci.
A Tisza-csomag emellett az egészségügy és a nyugdíjrendszer átalakítását is tartalmazza, ami tovább növelné a munkavállalók terheit, miközben az állami szolgáltatások színvonala csökkenne. A csomag így nemcsak a családokat és a vállalkozókat sújtaná, hanem az egész gazdaságra és a társadalmi elégedettségre is komoly hatással lenne. A közelgő választás előtt pedig egyre többen követik aggódó figyelemmel, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt már megint mit talált ki...
