Young G Béci nem kertelt: „Kevés esélyt látok rá, hogy ezzel a felhozatallal megdöntik a kormányt.."

Young G Béci egy ártatlan kíváncsiságból induló esti böngészés után olyan politikai útvesztőben találta magát, amelyről maga sem gondolta, hogy ekkora káoszt fog látni. A családapa a Tisza Párt jelöltlistáját kezdte nézegetni Bohár Dániel videója nyomán, de amit tapasztalt, az annyira meglepte, hogy végül videóban öntötte ki a véleményét. A felvételen látszik, hogy egyszerre csalódott, értetlen és kissé dühös, miközben próbálja összerakni, vajon hogyan működik Magyar Péter politikai projektje.
„Gondoltam megnézem a 105 jelöltjét a Tiszának. Elém került az a videó Bohár Danitól, amikor hívogatja fel őket sorra és senki sem ad választ semmire…” – kezdte Young G Béci, aki láthatóan mélyen csalódott abban, amit látott. Úgy érzi, egy politikai formáció nem működhet úgy, hogy a jelöltek láthatatlanok maradnak:
Engem ez zavar, szerintem meg kéne győzni az embereket, hogy egy adott városban, községben mi az, amit szeretnének csinálni, milyen változtatásokat akarnak létrehozni
– fejtette ki.
A zenész külön kitért arra is, hogy szerinte a jelöltek összetétele igencsak meglepő:
A jelöltek között ráadásul rengeteg a civil, például Tibi atya. Azt hittem menő politikusok lesznek vagy hozzáértő emberek. Ezzel a felhozatallal jelen állás szerint megdönteni a kormányt kevés esélyt látok rá
– vallotta be. A szavaiból érződik, hogy a Tisza Párt mögé felhúzott társadalmi hurráoptimizmust most hirtelen bizonytalanság váltotta fel.
Young G Béci Magyar Péter egy személyre épülő kampánystílusát is szóba hozta, ami szerinte hosszú távon nem kifizetődő: „Rendesek kezdem sajnálni Pétert, annyit jár városról városra, faluról falura gyalog, és mindenhol szerepel. Miért nem engeded Péter legalább, hogy nyilatkozzanak helyetted” – tette fel a jogos kérdést. Szerinte mindez nem fenntartható, és a párt működése így nem fog összeállni egységes rendszerré.
A legkritikusabb mondata pedig egyértelmű üzenetként hangzott el egy céges analógia által: „Az a vállakozás nem működik, ahol mindent egy ember csinál". Young G Béci videója rövid idő alatt hatalmas figyelmet generált, és sokakat gondolkodóba ejtett. A zenész nem elemző, nem politikus, mégis éppen emiatt működött a videó – az őszinte, laikus nézőpont felvetett egy sor olyan kérdést, amely ma sok választót foglalkoztat.
