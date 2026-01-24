VV Cristofel sokkoló vallomása a drogokról: „Le volt rohadva a bőr a kezén”

Pittmann Cristofel neve a ValóVilág óta egyet jelent a megosztó, szókimondó és sokszor botrányos megszólalásokkal. VV Cristofel mindig is az az ember volt, aki nem kertelt, ha a saját életéről kellett beszélnie. Az utóbbi időben azonban egy sokkal komolyabb, sötétebb témát érintett. Drogok, emberi roncsok és olyan élmények, amelyek örökre megváltoztatták a gondolkodását. A valóságshow-hős most nem bulikról, nőkről vagy balhékról beszélt, hanem arról, milyen közel került ahhoz, hogy rossz irányba csússzon az élete – és mi mentette meg attól, hogy végleg elvesszen.

A ValóVilág óta VV Cristofel barátnőjével együtt építi az életét (Fotó: Cristofel/ Instagram)

VV Cristofel szerint ilyen a taxis világ

Cristofel nem titkolja: korábban egy olyan közegben mozgott, ahol a kísértés állandó, és ahol sokan nagyon gyorsan elveszítik önmagukat. Mielőtt azonban rátérnénk a sokkoló szavakra, fontos megérteni a helyzetet. Nem kívülállóként okoskodik, nem morális magaslatról beszél. Egy olyan ember szólal most meg, aki ott volt, látott, tapasztalt. És pontosan tudja, mennyire vékony a határ a „csak most az egyszer” és a teljes lecsúszás között.

Vagy nem csinálod az egész taxizást, hogy ezeket ne lásd, és távol tartod magad ettől, vagy vállalod, hogy talán még bele is eshetsz ebbe a drogos világba. Hisz van olyan ember, aki megkínál, vagy ad, vagy esetleg te vevő vagy rá, és akkor rászoksz, és akkor te is ott kötsz ki, ahol más ember, hogy vagy az utcán, vagy tönkre megy az egész családi életed. Egész egyszerűen tényleg elveszted önmagadat. Ezek a legveszélyesebb dolgok, ha esetleg az ember például taxizik

- kezdte Cristofel, akinek sorai között ott van a nyers valóság. Nem elmélet, nem túlzás. Szerinte ez egy olyan csapda, amibe rengetegen beleesnek – és sokszor észre sem veszik, csak mikor már késő.

VV Cristofel TikTokon is megosztja történeteit

Cristofel elmondása szerint egyetlen eset volt, ami tényleg mindent átírt benne. Egy olyan élmény, amit a mai napig nem tud kitörölni az emlékezetéből. Egy olyan látvány, ami gyomorszájon vágja az embert, és örökre nyomot hagy benne:

Egyetlen kemény esetet tudok mondani: az embernek le volt rohadva a bőr a kezén. Az volt a legaggasztóbb, és akkor mondtam azt, hogy hát lehet, hogy én ezt többet nem akarom csinálni, és ezt nem akarom látni, mert én egyébként alapjáraton nem ilyen vagyok. Elég rémisztő, és ilyenkor az ember vagy könnyen beleesik a rosszba, és ő is ezt fogja csinálni, tehát drogozni fog, vagy fogja magát, és ebből az egészből kilép. De egyébként az a legrosszabb, hogy az emberi tulajdonságokba beletartozik a kíváncsiság. Tehát mit csinálsz? Kipróbálod

- mondta a kubai csődör, aki szerint ez az a pont, ahol a legtöbben elbuknak. Cristofel viszont állítja: itt még van választás. Csak kevesen élnek vele.