„Ha elesünk, fel kell állni” - Viczián Viktória már várja, hogy anya lehessen

Viczián Viktória életében nemrég lezárult egy korszak, amelyen barátai és családja segítette át. A Miss World Hungary közönségdíjasa a fájdalmas időszak ellenére az élet pozitív oldalára összepontosít. Lapunknak adott interjújában Viki elárulta, hogy ő készen áll az anyaságra, már csak a partner hiányzik.

Viczián Viktória szakítása után a családalapítást tervezi (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Viczián Viktória szeretne anya lenni

A modell rengeteg időt tölt gyerekekkel, nemrég pedig egy igazán megtiszteltető feladat érte: két kis csöppség keresztanyjává vált, akikkel ha tehetné, minden percét együtt töltené.

Viki most a Borsnak elárulta, izgatottan várja, hogy anyává váljon és családot alapíthasson.

Szeretnék már családot egy kis gyerkőccel. Itt az egyetlen kérdés a mikor

– mondta humorosan a modell, majd hozzátette:

"Nagyon szeretem a gyerekeket, a két kis tündérkeresztgyerekemet szörnyiknek hívom, mert igazi kis szörnyecskék. Sok időt töltök velük, nagyon szeretem őket."

A TV2 fiatal sztárja igazán jól bánik a gyerekekkel, nem véletlen, hogy barátai rendszerint őt bízzák meg bébiszitterkedéssel. Ennek okán Viki már bele is kóstolt az anyaságba.

Természetesen más néhány órán keresztül besegíteni, mint a mindennapokba beépíteni egy kis gyerkőcöt. Azt már nagyon megtanultam, hogy nem szabad megijedni, ha elesik, akkor elesik. Minden megy tovább. Én úgy gondolom, hogy egy laza anyuka leszek. Engem is úgy neveltek a szüleim, hogy ha elesünk, fel kell állni és folytatni.

Sok idejét tölti gyerekekkel

"Sokszor látom, hogy a szülők túlgondolják a dolgokat, nagyon aggódnak, ezáltal nem hagyják kibontakozni a gyereket, pedig ők végtelenül okosak. Szerintem hagyni kell, hogy megéljék a kreativitásukat és bontogassák a szárnyaikat. Ha éri őket egy kis baleset, megvárom, mi a reakciójuk és arra reagálok, így sokszor elkerülhető egy-egy rossz élmény" – mesélte lapunknak a TV2 Párharc című vetélkedő sztárja.

Viczián Viki egyelőre egy gyermekkel képzeli el az életét, de nem kizárt, hogy később bővítené a családot.