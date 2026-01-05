Viczián Viktória nemrég szakított, de máris összeköltözött valakivel

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória 2022 óta alkottak egy párt, a kapcsolatuk tavaly márciusban új szintre lépett, megvolt a lánykérés is. A páros később szakított, a modell pedig nehezen lép túl a múlton.
Rengeteget számít, hogy a családom és a barátaim el sem mennek mellőlem, rám rossz hatással lenne az egyedüllét. Szó szerint az egyik barátnőm hozzám is költözött
– informálta követőit a közösségi oldalán.
„Szeretem keresni a miérteket, fejlődni, hogy abban, amiben hibáztam, hogy felismerjem és rájöjjek. Sokszor sémák alapján, ösztönösen működünk. Na, ehhez nagyon jók a könyvek. Pszichológushoz is járok” – tette hozzá.
A modell szerint kell keresni valami kapaszkodót, neki például az edzés sokat segít. „Nagyon fontos, hogy éljük meg az érzéseket, engedjük ki, ha elfojtunk valamit, és nem gyászoltuk meg. Abból lesznek a betegségek” – jegyezte meg.
Egy követője kérdésre elárulta, hogy neki még nem volt korábban szétesett, majd újrakezdett kapcsolata. „Ha valamit megtanultam az elmúlt években, az, hogy soha ne mondd, hogy soha” – írta válaszképp.
Az influenszer szokott kommenteket olvasni, néha fáj neki, amit lát:
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik rosszul. Egy ideig el is tudtam kerülni, hogy véletlenül se nézzem meg, aztán csak nem bírtam megállni. Őszintén, nem is értem, hogy idegen emberek, akik nem is ismernek, hogy állíthatnak ilyeneket! Miért jó valakiről olyat állítani, ami nem is igaz? Jobb lesz nekik tőle?
– fakadt ki Viczián Viki, aki szerint lehet, hogy arra várnak a kommentelők, hogy ő beleálljon és elkezdje megvédeni magát például olyan felületeken, mint a Reddit. Úgy látja, hogy az emberek szeretnek másokat beskatulyázni, ilyen a természetük.
A modell azt állítja, hogy aki őt rendesen megismerte és „belé látott”, az megkedvelte, ezért is szomorítja el, hogy mit gondolnak róla olyanok, akik nem is ismerik.
„Ez még nagyon sok idő, amíg jó lesz. Nem segített az sem, hogy beteg voltam az ünnepek alatt és még a szülinapomon is. Minden rosszban van valami jó és ebben hiszek. Rengeteg emberért vagyok hálás az életemben, akik itt vannak velem nap mint nap. Minden lehetőséget kihasználok a tanulásra és fejlődésre, illetve az edzésre, amiket idáig halogattam” – írta pár nappal korábban.
A szerelmespár mindenkit meglepett, amikor bejelentették a szakításukat.
Kedves Mindenki! Hálásan köszönjük, hogy az életünk részei voltatok, de egy korszak lezárult. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a döntésünket
– írta december elején Viczián Viktória Instagram-oldalán, követői innen tudták meg, hogy vége a kapcsolatnak.
