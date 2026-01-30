Tényleg megtörténik? Trap kapitány 35 évesen eldöntötte, hogy belevág

Trap kapitány tegnap közösségi oldalán jelentkezett be, ahol megmutatta első útját sofőrként. Az énekes elárulta, hogy eddig még tényleg nem ült volán mögött, de minden erejével azon lesz, hogy minél előbb fuvarozhassa barátnőjét. Molnár Tibor lapunknak elmesélte, hogy eddig nem nagyon volt ideje letenni a jogosítványt a sok fellépés miatt, de tavaly ősszel végleg elhatározta magát. A Tha Shudras frontembere nemcsak volán, de zsűripult mögött is először foglal helyet, méghozzá A Dal 2026-ban.

Trap kapitány párja, Bányai Noémi már régóta szeretné, hogy szerelmének legyen jogosítványa (Fotó: Trap Kapitány)

Trap kapitány vezetni tanul

Már régóta gondolkodtam rajta, hogy elkezdem a jogsit csinálni, de valahogy mindig közbejött valami. Tavaly ősszel azonban úgy döntöttem, hogy most tényleg nekiállok. Most volt az első gyakorlati órám és nagyon élveztem az egészet

– mondta lapunknak A Dal 2026 zsűritagja.

Molnár Tibor videójában is elmesélte, hogy mióta szeretne megtanulni vezetni. „Az elmúlt huszonkét évben nem volt lehetőségem arra, hogy jogosítványt csináljak, mert a zenélés töltötte ki az időmet. Viszont ennek most véget vetek” – árulta el TikTok-oldalán Trap kapitány. Az énekes barátnője is nagy motiváció, mivel a közös nyaralásokon jól jönne, ha tudna vezetni.

Trap kapitány legközelebb a Dal 2026 zsűritagjaként lesz látható a televízióban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Többször érezte a jogosítvány hiányát Trap kapitány

Korábban nem nagyon volt szükségem arra, hogy tudjak vezetni. Amikor már letehettem volna a jogsit, akkor nem is volt annyi megspórolt pénzem és akkor én már bőven zenéltem. A fellépésekre pedig leginkább fuvaroztak, szóval tényleg feleslegesnek éreztem az egészet. Amióta viszont párommal többet járunk külföldre nyaralni, azóta sokszor gondoltam bele, hogy milyen jól jönne ilyenkor egy jogosítvány

– mesélte lapunknak a Tha Shudras frontembere.

Az oktatás végén sajnos nem tudta meg az énekes, hogy hogyan teljesített. „A végén nem tudtam eldönteni, hogy nagyon ügyes voltam vagy a vége felé már inkább béna. Rám lett bízva, hogy hogyan éreztem, de ez az első órám volt és nagyon élveztem” – zárta videóját Trap kapitány.