"Nem szeretem, ha arról osztják az észt, amihez nem értenek" - Kíméletlenül osztja majd a versenyzőket a Dal 2026 legújabb zsűritagja

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 18:00
Trap Kapitány eddig nem megszokott szerepben tűnik fel a nemsokára induló tehetségkutatóban. A Dal 2026 az énekes elmondása szerint a kevés színvonalas műsorok egyike, amihez szívesen adja a nevét.
Trap Kapitány eddig nem vállalt szerepet televíziós show-műsorokban, most viszont zsűriszékben láthatjuk majd, esetleg valami megváltozott az énekesben? Nemrég a Csináljuk a fesztivált! műsorában lépett fel Molnár Attila, aki lapunknak elmesélte, hogy több helyről is érkeznek felkérések, de csupán az általa minőséginek ítélt műsorokat vállalja el. A Dal 2026 szerinte nagyot fog szólni, garancia erre, hogy a zsűriszékben is évtizedek óta a pályán lévő, elismert zenészek foglalnak helyet!

Trap Kapitány is ott lesz a Dal 2026 zsűrijében
Trap Kapitány csak színvonalas műsorokhoz adja a nevét, mint a Dal 2026 (Fotó: Szabolcs László)

A Dal 2026 zsűritagja nem lesz engedékeny

Nagyon igyekszem majd az önazonosságot és a hitelességet képviselni. Szerintem a zene inkább hasonlít a festészethez, mint a színészethez. Nem szeretem, ha "gumi gengszterkednek" azok, akik nem tudják, milyen az igazi "gengszter" és soha nem tapasztalták a bőrükön. Fogalmuk sincs például arról a helyzetről, dologról, bármiről, amiről nagy hangon osztják az észt! Ugyanúgy nem tudok mit kezdeni azokkal, akik szerelmes duetteket énekelnek mással, amikor otthon várja őket a párjuk. Ezeket meghagynám a színészeknek, meg még a Csináljuk a Fesztiválra

– árulta el Trap Kapitány. Az énekest tehát nem lesz egyszerű lenyűgözni a fellépőknek, de a dalválasztó új zsűritagja nemcsak a szőrösszívűségét szeretné megmutatni, hanem azt a szerethető énjét, amit korábban is megismertek a rajongók.

Mindig is szerettem volna egy olyan műsornak része lenni, aminek edukatív célja is van és nem csak a bohóckodás megy. Bár én nem nagyon vállaltam el ilyeneket, mivel mindig azt gondoltam, hogy a kritikának csak akkor van értelme, ha az építi a versenyző személyiségét vagy tudását. A véleménynyilvánításhoz,  ítélkezéshez nem kell egy televíziós műsor

– mondta lapunknak Trap kapitány, aki mellett Szandi, Bebe és Ferenczi György alkotja majd a Dal 2026 zsűrijét.

Trap Kapitány állapota sokat javult az elmúlt időszakban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Trap Kapitány szívbetegsége még nem teljesen a múlté

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden rendben van. Az életmódváltásom miatt sokat javult az állapotom és már nem a mindennapjaim része, de néha még vannak vele problémáim

– mesélte lapunknak az énekes. Korábban Molnár Tibor a Borsnak elárulta, hogy voltak káros szenvedélyei, amiket hátra kellett hagynia az állapota miatt és ebben megfogadta az orvosok tanácsát.

Nagyon rám ijesztettek az orvosok, amikor kiderült, hogy a beatboxolás nagyon legyengítette a szívemet, meg nyilván az akkori életmódom se tett jót. Ezért lemondtam a káros szenvedélyeimről, visszavettem, konkrétan idén tized annyi koncertet vállaltam, mint eddig

– nyilatkozta korábban a Tha Shudras frontembere.

 

