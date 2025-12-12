Sokkoló hírt közölt Trap Kapitány: feljelentették, nem is akármiért

Trap Kapitány nemcsak zenei karrierjével hívta fel magára a figyelmet idén, hanem magánéletével is. A zenészre rátalált a szerelem és lassan már fél éve élnek együtt Bányai Noémivel, amiről korábban a Borsnak mesélt az énekes. Molnár Tibor most viszont teljesen kikelt magából, ugyanis próbálnának egy újabb stílust behozni a zenei világukba, de a YouTube ezt nem engedi.
Nemrég adtuk ki az új számunkat, ami meglepően jól indult az elején, mivel sokan kattintották. Aztán érkezett egy feljelentés, hogy trágár szavak szerepelnek a dalban, amin nagyon meglepődtünk. Azért vicces, hogy három ilyen szó miatt lekorlátozhatják a zenét 18 év felettiekre
– árulta el a zenész. Molnár Tibor arról is beszámolt, hogy milyen üzenetet küldött nekik a YouTube, amire viccesen válaszolt is az énekes.
Ami még jobban meglepett, hogy azt írták vissza, hogy szexuális tartalom van a videóban. Most Orsovai Renivel beszéltem és arra jutottunk, hogy biztos én vagyok túl szexi
– tette hozzá viccesen Trap Kapitány, akiért barátnője teljesen odavan.
Nézzük csak meg, mondjuk a Krúbit. Folyamatosan szid mindenkit, meg minden sorában van egy trágár szó és senki se foglalkozik vele. Velünk valamiért már egy káromkodásért egyből megy a feljelentés. Ezt magyarázza meg nekem valaki
– vette elő zenésztársait az énekes. A fiatalabb generáció stílusában már sokkal inkább szerepelnek a trágárabb kifejezések, amivel nem lenne baja a zenésznek, csupán nem érti, neki miért nem szerepelhet egy-egy csúnyább szó a dalaiban.
A videóklipről ne is beszéljünk. A miénkben a cigaretta szerepel, de ne vicceljünk már, hogy van, akinek füves cigi van a szájában és nem történik semmi. Ezért sem értem az egészet
– mondta lapunknak Molnár Tibor, aki kicsit visszatér most barátnője karjaiba és szünetet tart, mivel sokként érte ez a feljelentés.
