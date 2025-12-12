Sokkoló hírt közölt Trap Kapitány: feljelentették, nem is akármiért

Trap Kapitány nemcsak zenei karrierjével hívta fel magára a figyelmet idén, hanem magánéletével is. A zenészre rátalált a szerelem és lassan már fél éve élnek együtt Bányai Noémivel, amiről korábban a Borsnak mesélt az énekes. Molnár Tibor most viszont teljesen kikelt magából, ugyanis próbálnának egy újabb stílust behozni a zenei világukba, de a YouTube ezt nem engedi.

Trap Kapitány párjával együtt már a következő lépésen gondolkodik (Fotó: Trap Kapitány)

Trap Kapitány legújabb zenéje nagy vihart kavart

Nemrég adtuk ki az új számunkat, ami meglepően jól indult az elején, mivel sokan kattintották. Aztán érkezett egy feljelentés, hogy trágár szavak szerepelnek a dalban, amin nagyon meglepődtünk. Azért vicces, hogy három ilyen szó miatt lekorlátozhatják a zenét 18 év felettiekre

– árulta el a zenész. Molnár Tibor arról is beszámolt, hogy milyen üzenetet küldött nekik a YouTube, amire viccesen válaszolt is az énekes.

Ami még jobban meglepett, hogy azt írták vissza, hogy szexuális tartalom van a videóban. Most Orsovai Renivel beszéltem és arra jutottunk, hogy biztos én vagyok túl szexi

– tette hozzá viccesen Trap Kapitány, akiért barátnője teljesen odavan.

Trap Kapitány új dala tehát eléggé felkavarta a zenész életét, mivel így nem tud olyan nézettséget generálni, mint amilyet szeretne (Fotó: Bánkúti Sándor)

Trap Kapitány nem kímélte a magyar énekeseket

Nézzük csak meg, mondjuk a Krúbit. Folyamatosan szid mindenkit, meg minden sorában van egy trágár szó és senki se foglalkozik vele. Velünk valamiért már egy káromkodásért egyből megy a feljelentés. Ezt magyarázza meg nekem valaki

– vette elő zenésztársait az énekes. A fiatalabb generáció stílusában már sokkal inkább szerepelnek a trágárabb kifejezések, amivel nem lenne baja a zenésznek, csupán nem érti, neki miért nem szerepelhet egy-egy csúnyább szó a dalaiban.

A videóklipről ne is beszéljünk. A miénkben a cigaretta szerepel, de ne vicceljünk már, hogy van, akinek füves cigi van a szájában és nem történik semmi. Ezért sem értem az egészet

– mondta lapunknak Molnár Tibor, aki kicsit visszatér most barátnője karjaiba és szünetet tart, mivel sokként érte ez a feljelentés.