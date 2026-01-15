Tóth Gabi így látja önmagát: „Nem vagyok klasszikus szépség”

Tóth Gabi a Nőfilter podcast vendégeként tabuk nélkül beszélt arról, hogyan változott meg az önképe az évek során, mit jelent számára a női test ereje, és miért érzi ma már felszabadítónak azt, amit korábban küzdelemként élt meg. Szavai nemcsak személyesek, hanem sok nő számára ismerősek lehetnek.

Tóth Gabi sosem tartotta magát klasszikus szépségnek, de ezt igyekszik használni a művészetében (Fotó: Archív)

Tóth Gabi: „Nem klasszikus szépség vagyok”

Tóth Gabi szerint a szépséghez való viszonya hosszú ideig küzdelmes volt, mert fiatalon úgy érezte, nem illik bele a megszokott mintákba. Ma azonban már egészen másként tekint önmagára, és ezt tudatos elfogadással éli meg.

Nekem a szépség örök küzdelem volt. Tudtam magamról, hogy nem vagyok egy klasszikus értelemben vett szépség. Ma már elfogadtam, hogy nem egy szép nő vagyok, hanem van egy maszkulin, kicsit karakteresebb arcom, de erre nagyon büszke vagyok. Olyanok a vonásaim, hogy tudom, jól állnak a művészetemben, amikor kifejezem magam. Erre tudom használni

– mondta az énekesnő.

A beszélgetés során hangsúlyozta, hogy számára az önazonosság sokkal fontosabb lett, mint a külső megfelelés, és ma már kifejezetten erőforrásként tekint arra, amiben korábban hiányt látott.

Anyaság és a testkép

Az anyaság alapjaiban változtatta meg Tóth Gabi testhez való viszonyát. Elmondása szerint a szülés után teljesen más szemmel kezdett tekinteni önmagára és a női testre általában.

Amikor megszületett Hanni és anya lettem, akkor láttam igazán, mire képes egy nő. Akkor az sem zavart, hogy kilencven kiló voltam. Innentől kezdve gondolom azt, hogy egy csoda a női test, mert létre tud hozni egy életet és táplálni tudja

– idézte fel Tóth Gabi Hannaróza születését.

Tóth Gabi gyermeke születése után látta meg igazán, mire képes egy nő, ez rengeteget segített önmaga elfogadásában (Fotó: TV2)

A podcastben a női ciklusról is szó esett, amelyről szerinte még mindig túl keveset beszélünk őszintén, pedig jelentősen befolyásolja a nők mindennapjait és önértékelését.

Szerintem a menstruációs ciklusok nagyon bezavarnak. Egy nőnek van kilenc jó napja a hónapban, amikor éppen nincs premenstruációs ciklusa vagy nem menstruál. Erről csomószor elfeledkezünk. Néha én is mondom magamnak ilyenkor, hogy hogy nézek ki, aztán jön Máté, és mondja, hogy mennyire gyönyörű vagyok

– mesélte az énekesnő.