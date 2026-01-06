"Minden nap jobb emberré válok általad" - Tóth Gabi rendkívül érzelmes üzenetet küldött szíve választottjának

A szépséges énekesnő, Tóth Gabi ennél szerelmesebb már nem is lehetne, legalábbis a legújabb Instagram bejegyzése ezt sugallja, hiszen őszinte és szerelmes sorokkal üzent párjának, Papp Máté Bencének a közösségi oldalán, amiért a rajongók teljesen odáig voltak.

Tóth Gabi nagyon hálás néptáncos párjának, Papp Máté Bencének / Fotó: MW

Tóth Gabi nagyon hálás párjának

A 37 éves énekesnő láthatóan nagyon boldog a néptáncos kedvesével, akivel évek óta egy párt alkot Krausz Gáborral történt rendkívül viharos válása óta. Az énekesnő és a táncos szerelme azonban évek óta töretlen, sőt ezt a családjaik is örömmel fogadták, még ha mai napig akadnak rosszindulatú megjegyzések a magánéletüket illetően. Gabi viszont minden egyes szerelmes bejegyzéssel rácáfol a a negatív véleményekre és ez most sem volt másképp.

Minden nap jobb emberré válok általa. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy!

- írta a szerelmes összeállítása mellett az énekesnő.

A rajongók azonnal rengeteg szívecskével és pozitív energiával árasztották el Tóth Gabi kommentszekcióját.

Örülök, hogy végre Boldog vagy drága Gabi! Megérdemled... vigyázzatok egymásra

- írta egy lelkes követő.

Gabi örülök hogy megtaláltad a Boldogságot! Ne foglalkozz a negatív kommentekkel, sok mindenben valtoztal és jó irányban csak így tovább! Puszillak!!

- szólt hozzá egy másik rajongó.

Tóth Gabi legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!