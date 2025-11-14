Hoppá: Törőcsik Franciska melltartó nélkül, áttetsző felsőben kápráztatott el mindenkit

Elképesztő sikereket ért el az utóbbi időben Törőcsik Franciska, hiszen pár hónapja az egész ország a Hunyadi című sorozatát nézte, a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmje pedig rekordokat döntött – nem csoda, hogy már el is kezdtek dolgozni a Hogyan tudnék élni nélküled? második részén, amiben természetesen visszatérnek a közönségkedvenc szereplők.

Törőcsik Franciska, a Hunyadi sorozat sztárja / Fotó: Forrás: MTI/Mti Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd

Törőcsik Franciska most a Magyar Menyegző című legújabb filmje fesztiválbemutatóján járt Tallinnban, és sikerült teljesen elkápráztatnia az embereket a szépségével, ugyanis melltartó nélkül, áttetsző ruhában jelent meg az eseményen, és úgy nézett ki, mint a végzet asszonya – a rajongói pedig belepirultak a látványba.

Bemutattuk a Magyar Menyegző című filmünket a tallinni @tallinnblacknightsff fesztiválon! Már két éve is imádtam ezt a várost, amikor a Cicaverzum alkotóival jártunk itt, olyan jó ide újra visszatérni, bár remélem egyszer nyáron is megcsodálhatom…☔️

Elmondhatatlanul hálás vagyok Benes Anitának, hogy egy meseszép, hangulatában a filmet idéző @daalarnaofficial ruhát tervezett nekem a világpremierre, egy @riennecreations fejdísszel kiegészülve igazán csodásan éreztem magam!

– írta a poszthoz Törőcsik Franciska.

Itt lehet megnézni a hihetetlenül gyönyörű Törőcsik Franciskát: