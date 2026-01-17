Tolvai Reni vadítóan szexi: ebbe te is belepirulsz!

A híres magyar énekesnő, Tolvai Reni mindig okoz nekünk némi meglepetést. Rajongói, akik követik epedve várják bejegyzéseit, megjelenéseit és ő most sem okozott csalódást.

Tolvai Reni szexi képet posztolt

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Tolvai Reni tekintete igéző

Láthattuk már megannyi szépruhában szexizni Tolvai Renit, de a mostani képe kicsit más, mint a többi. Ugyanis most nem a ruhája lopja el a fotó főszerepét, hanem az énekesnő igéző tekintete, ami felfelé tekint. Haját elegánsan fél oldalra fésülte, nyakát sem hagyta meztelen, zöld ruhája oda is elér, bár most teljes alakját nem fedi fel az emberek előtt.

A kép így is az egyik legnagyszerűbb fotó és a csillogó zöld, szintén elegáns ruhája mellett sem tudunk elhaladni szó nélkül. A cicaszemű, aranyhajú bombaképet mutatjuk is.