"Majd elmesélem, ha újra látlak" - Nem enyhül Tolvai Reni gyásza

Borzasztó veszteség keserítette meg az ünnepeket Tolvai Reninél. A Megasztár egykori győztese a közösségi oldalán számolt be arról, ahogy 14 év után szeretett kutyusa, a szívbetegséggel küzdő Luxi az örök vadászmezőkre távozott, ezzel pedig hatalmas űr keletkezett a sztár életében.

Nem enyhül Tolvai Reni gyásza / Fotó: Szabolcs László

Továbbra is gyászol Tolvai Reni

Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani, hogy tegnap éjjel imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon. Tudom mennyire szerettétek ti is őt és aggódtatok érte, köszönöm a sok érdeklődő üzenetet és jókívánságokat. A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez

- írta ki a közösségi oldalán Reni.

Az énekesnő ezek után feketére változtatta a profilképét Instagramon, majd több bejegyzésében is megemlékezett az elvesztett kedvencéről. Nemrég Reni egy olyan poszttal jelentkezett, amelyben izgatottan tekint 2026-ra, mialatt továbbra sem feledi szeretett kutyusát.

Kezdjük meg 2026-ot. Majd elmesélem, ha újra látlak

- jelentette be az énekesnő angolul, egy szív és néhány tappancsot ábrázoló emoji kíséretében, a közzétett fotók közt pedig egy Luxiról készült felvétel is megtalálható.

Mutatjuk Tolvai Reni legutóbbi fotósorozatát - a kutyust ábrázoló kép a negyedik lesz a sorban.