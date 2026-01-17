Ezért szerettük milliónyian a Szomszédok Gábor Gáborját

Koltai János Jászai Mari-díjas színész január 16-ai halálával újabb taggal bővült a Szomszédok című kultikus teleregény szereplőinek mennybéli gárdája. A 91 éves korában távozó színész alakította Gábor Gábor karakterét. A vállalkozóét, aki a rendszerváltás környéki, majdnem talpig becsületes üzletemberének tulajdonképpeni mintapéldánya volt. A Szomszédokban egyszerre üzemeltetett szépségszalont és fotóstúdiót, és szerethető módon ügyeskedett, ahol csak tudott.
Hogy miért szerettük annyira Gábor Gábor karakterét a Szomszédok teleregényben? Nos, reméljük, rövid videós összeállításunk mindenki számára világossá teszi!
Koltai János itt remekül foglalta össze egy rendszerváltás utáni kisvállalkozó gondolatait.
Gábor Gábornak megvolt a véleménye a demokráciáról is:
Ki ne emlékezne arra a tényre, hogy Gábor Gábor olthatatlan szerelemet táplált alkalmazottja, Mágenheim Juli irányába. „Szívem egyetlen királynője...”
- mondta mindig a Frajt Edit által megformált karakternek Koltai János.
